飛安拉警報！中國全面禁攜問題行動電源 登機需查驗3C標示

中國製行動電源頻傳爆炸事故，引發各界關注。圖為安克（ANKER）問題行動電源。（美聯社）

2025/06/26 15:22

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國製行動電源爆炸事故頻傳，引發飛航安全疑慮。近期包括羅馬仕（ROMOSS）、安克（ANKER）等知名品牌，已召回超過236萬顆有安全疑慮的產品。對此，中國民航局今（26）日緊急公告，自6月28日起，嚴禁旅客攜帶無3C認證、標識不清或已被召回的行動電源搭乘境內航班。

中國民航局今日發布通知，今年以來機上發生多起鋰電池產品起火、冒煙事件，經查多數與旅客隨身攜帶的行動電源有關，國家市場監督總局也已撤銷或暫停多家廠商的3C認證，種種情況顯示中國製行動電源已成為影響飛航安全的巨大隱憂。

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為強化控管，中國民航局依據國際通用的《危險物品安全航空運輸技術細則》，要求各大機場與航空公司全面落實查驗與宣導工作。未來旅客若欲攜帶行動電源登機，必須確認產品具備有效且清晰可辨的3C標識，且不屬於官方公告的被召回型號與批次。

同時，各機場須在報到櫃檯、安檢口等關鍵位置加強告示，並設置自棄與暫存專區，提供旅客妥善處理不合格產品的選擇。相關航空單位也被要求增派人力協助說明，提升旅客配合度，避免衝突與誤解。

民航局強調，各單位應同步強化應急演練與員工培訓，完善鋰電池起火應變流程，確保突發事件能即時控制與妥善處理，將風險降至最低。

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