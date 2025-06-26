川普評價曼達尼：徹頭徹尾的共產主義瘋子

美國總統川普25日於真相社交上表示，紐約州眾議院議員曼達尼是「徹頭徹尾的共產主義瘋子」。圖為曼達尼。（法新社）

2025/06/26 14:47

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國民主黨24日舉行紐約市長候選人黨內初選，紐約州眾議院議員曼達尼（Zohran Mamdani）在初選中擊敗前紐約州長古莫（Andrew Cuomo）。對此美國總統川普首次公開發表評論，他25日下午於真相社交上表示，曼達尼是「徹頭徹尾的共產主義瘋子」（a 100% Communist Lunatic）。

根據《政客》報導，川普聲稱「我們以前也遇到過激進左翼人士，但這次的情況有點荒謬，他（曼達尼）看起來糟透了，嗓音刺耳，不太聰明，背後支持他的全是「AOC+3」傻瓜，就連我們偉大的巴勒斯坦參議員（Palestinian Senator）、哭啼啼的舒默（Chuck Schumer），也對他卑躬屈膝。」

請繼續往下閱讀...

所謂的「AOC+3」，是指民主黨眾議員奧卡西奧-科爾特斯（Alexandria Ocasio-Cortez）和與她關係親近的3位盟友。民主黨參議院少數黨領袖舒默是猶太人，沒有巴勒斯坦血統。

在隨後發表的文章中，川普開玩笑說他對民主黨如何重新「發揮作用」有一個想法。他聲稱「在多年被冷落之後，包括遭受歷史上最慘重失敗— —2024年總統大選的失利，民主黨應該提名低智商（Low IQ）候選人克羅克特（Jasmine Crockett）為總統候選人，而「AOC+3」則應該分別擔任副總統。」

川普補充說「你所要做的就是引進3位高級內閣成員，例如我們未來的紐約市共產黨市長曼達尼，這個國家就會徹底完蛋了！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法