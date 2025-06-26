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    核戰若爆發恐釀50億人死亡 專家曝全球僅「這2國」最安全

    今年6月以色列與伊朗衝突期間，讓各國擔憂爆發核戰，全球面臨毀滅性的輻射危機。示意圖，圖為1945年美軍朝日本投下原子彈歷史照。（美聯社資料照）

    今年6月以色列與伊朗衝突期間，讓各國擔憂爆發核戰，全球面臨毀滅性的輻射危機。示意圖，圖為1945年美軍朝日本投下原子彈歷史照。（美聯社資料照）

    2025/06/26 16:40

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕今年6月以色列與伊朗衝突期間，伊朗一度發布「手摸核彈」的預告影片威脅，促使美軍空襲伊朗3處核設施，目前以伊2國達成停火協議，但中東局勢仍不穩定，也讓各國擔憂爆發核戰，全球面臨毀滅性的輻射危機。對此，有專家指出倘若真發生核戰，全球唯「這2個國家」，能成為躲過末日浩劫的安全區域。

    綜合外媒報導，曾獲普立茲獎決選的調查記者雅各布森（Annie Jacobsen），著有《核戰末日：我們與世界毀滅的距》（Nuclear War: A Scenario）一書，內文引述2022年刊登於《自然食品》期刊的一項研究，指出全球若爆發全面核戰，可能會引發「核子冬季」（Nuclear Winter），造成高達50億人喪命。

    雅各布森曾接受Podcast節目《The Diary of a CEO》訪問，並在節目中提到她對於發生核戰的看法。雅各布森指出，一旦核戰開打，核戰後大多數北半球地區會因輻射與氣候劇變，導致農業崩潰、糧食無法生產，人類也將面臨大量死亡的危機，同時舉例像美國愛荷華州與烏克蘭這類農業重鎮，會陷入「長達10年的嚴重降雪與寒冬」。

    主持人還詢問雅各布森，屆時如果民眾想要求生，能前往哪些地區避難，她表示若想避開核戰帶來的毀滅性災情，能只有位於南半球的「澳洲」和「紐西蘭」是最適合避難的國家，這2國距離中美俄等「核武熱區」較遠，加上具有獨特的地理和氣候優勢，能在糟糕的氣候條件下，依然保有農業生產力，成為地球僅存的可生存地區。

    根據雅各布森的解釋，澳洲與紐西蘭身為島國，在太平洋與南冰洋的隔絕下，以及盛行風（prevailing winds）與洋流將多數放射性物質帶離這些地區，使它們得以免受北方核爆輻射影響。

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