伊凡卡帶全家喝貝佐斯喜酒 和13歲女兒合照「就像姊妹」

伊凡卡一家五口遊威尼斯，13歲的女兒阿拉貝拉已經和媽媽一樣高。（圖擷取自ivankatrump Instagram）

2025/06/26 14:47

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國電商亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）與未婚妻蘿倫桑契斯（Lauren Sanchez）本週將在義大利威尼斯舉行婚禮，賓客政商名流雲集。其中，美國第一千金伊凡卡（Ivanka Trump）與夫婿庫許納（Jared Kushner）及3名子女被媒體拍到提前抵達，一家五口從服飾到顏值等，充滿話題。

英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，43歲的伊凡卡一家24日飛往威尼斯，即展開觀光行程。她與丈夫和3個孩子——13歲的阿拉貝拉（Arabella）、10歲的約瑟夫（Joseph）及8歲的西奧多（Theodore）被拍到走出酒店，登上水上計程車，沿著威尼斯運河遊覽。期間，一家人看起來興致很高，上船時聊個不停，笑容滿面。

而13歲的阿拉貝拉身高成為討論焦點，她幾乎與媽媽伊凡卡一樣高，有網友稱

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她們看起來像「姊妹」。

伊凡卡也在Instagram分享照片，用義大利文寫下：「Da Venezia, con amore」（從威尼斯，致上愛意）。網友們看了直呼：「美麗的家庭」。

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