為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    巨型貨輪突失控「撞港口」 蘇伊士運河碼頭工人驚慌逃命畫面曝

    埃及蘇伊士運河日前發生一起意外事故，一艘懸掛利比亞國旗的大型貨船「RED ZED 1」，行經蘇伊士運河期間突然偏離航線，失控後撞上港口，嚇得現場碼頭工人四處逃竄。（圖擷取自社群平台「X」，本報合成）

    埃及蘇伊士運河日前發生一起意外事故，一艘懸掛利比亞國旗的大型貨船「RED ZED 1」，行經蘇伊士運河期間突然偏離航線，失控後撞上港口，嚇得現場碼頭工人四處逃竄。（圖擷取自社群平台「X」，本報合成）

    2025/06/26 14:25

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕埃及蘇伊士運河（Suez Canal）日前發生一起意外事故，一艘懸掛利比亞國旗的大型貨船「RED ZED 1」，行經蘇伊士運河期間突然偏離航線，失控後撞上港口，嚇得現場碼頭工人四處逃竄，所幸並未傳出傷亡。

    綜合外媒報導，「RED ZED 1」是一艘長217公尺、船身寬43公尺，重4.1萬噸的大型貨輪，從荷蘭出發之後，航經蘇伊士運河準備前往蘇丹。然而，「RED ZED 1」20日航經Al Qantara渡輪碼頭附近的小型港口時，突然偏離航線失控，從網上流傳的影片畫面顯示，當時「RED ZED 1」船頭往碼頭撞過來，讓碼頭工人嚇得趕緊逃命。

    報導指出，「RED ZED 1」的船員當時展開行動，及時把船體轉向，確保只有船身一側擦到陸地，避免船體與港口發生垂直碰撞的狀況。蘇伊士運河管理局（SCA）則在21日證實這起事故，並指出這場危機在1小時得到控制，並未導致人員傷亡，事發後3艘拖船立刻出動，應對緊急情況，防止造成更大的損失。

    蘇伊士運河管理局主席拉比（Ossama Rabiee）表示，蘇伊士運河有一套綜合危機管理系統，能夠應對這類事件。另外，在船員完成維修作業後，拖船成功把貨船「RED ZED 1」移至航道中央，並伴隨航行前往El-Balah地區，預計前往大苦湖（Great Bitter Lakes）。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播