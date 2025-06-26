巨型貨輪突失控「撞港口」 蘇伊士運河碼頭工人驚慌逃命畫面曝

埃及蘇伊士運河日前發生一起意外事故，一艘懸掛利比亞國旗的大型貨船「RED ZED 1」，行經蘇伊士運河期間突然偏離航線，失控後撞上港口，嚇得現場碼頭工人四處逃竄。（圖擷取自社群平台「X」，本報合成）

2025/06/26 14:25

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕埃及蘇伊士運河（Suez Canal）日前發生一起意外事故，一艘懸掛利比亞國旗的大型貨船「RED ZED 1」，行經蘇伊士運河期間突然偏離航線，失控後撞上港口，嚇得現場碼頭工人四處逃竄，所幸並未傳出傷亡。

綜合外媒報導，「RED ZED 1」是一艘長217公尺、船身寬43公尺，重4.1萬噸的大型貨輪，從荷蘭出發之後，航經蘇伊士運河準備前往蘇丹。然而，「RED ZED 1」20日航經Al Qantara渡輪碼頭附近的小型港口時，突然偏離航線失控，從網上流傳的影片畫面顯示，當時「RED ZED 1」船頭往碼頭撞過來，讓碼頭工人嚇得趕緊逃命。

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報導指出，「RED ZED 1」的船員當時展開行動，及時把船體轉向，確保只有船身一側擦到陸地，避免船體與港口發生垂直碰撞的狀況。蘇伊士運河管理局（SCA）則在21日證實這起事故，並指出這場危機在1小時得到控制，並未導致人員傷亡，事發後3艘拖船立刻出動，應對緊急情況，防止造成更大的損失。

蘇伊士運河管理局主席拉比（Ossama Rabiee）表示，蘇伊士運河有一套綜合危機管理系統，能夠應對這類事件。另外，在船員完成維修作業後，拖船成功把貨船「RED ZED 1」移至航道中央，並伴隨航行前往El-Balah地區，預計前往大苦湖（Great Bitter Lakes）。

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???? لقطات تُظهر جانباً من حادث جنوح السفينة، وما بعد التعامل مع العطل وإبحار السفينة#CNBC_عربية pic.twitter.com/impP5pLL3x — CNBC Arabia （@CNBCArabia） June 21, 2025

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