英國女與珠寶自拍傳照向同事炫耀 事後被揪出是監守自盜

前珠寶店經理羅伯茨涉嫌監守自盜，偷竊珠寶，而被判處28個月監禁。示意圖。（路透）

2025/06/26 15:20

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕英國亨伯賽德郡（Humberside）警方表示，前珠寶店經理羅伯茨（Lucy Roberts）與偷來的珠寶自拍並將照片傳給前同事，因此被判處28個月監禁；對此，羅伯茨曾待過的商店表示，很高興在幾年後終於解決此事。

根據《CNN》報導，羅伯茨在一家珠寶店工作期間經常將珠寶帶回家，她告訴心存疑慮的同事「當時正在家裡工作，為工作室整理庫存」。直到羅伯茲辭職後她的前同事才知道珠寶都去了哪裡。後來他更向前同事發送在遊輪上的自拍照，照片中的她戴著從珠寶店偷來的商品。

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警探威爾金森（Krista Wilkinson）表示，羅伯茨無憂無慮，渾身鑽石，以為自己欺騙了所有人。警方在搜查了她的家後，發現價值數千英鎊的珠寶散落在床下和櫥櫃內的盒子裡。

威爾金森指出，羅伯茨總計從她的僱主那裡偷走了價值超過17萬美元（約台幣494萬元）的鑽石、黃金、白銀、訂製珠寶和現金。

警方指出，羅伯茨最初否認偷竊，堅稱部分珠寶是從同事那裡借來的，其餘物品則被同事藏在她的包包裡，但她後來承認犯下竊盜行為，被判處28個月監禁。

警方說，羅伯茨是在倫敦希思羅機場遭到逮捕。警方發現她戴了大量偷來的珠寶，行李箱裡還有其他同樣也是偷來的商品。

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