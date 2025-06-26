尷尬！脫口喊川普「老爸」…北約秘書長急澄清：我不是那意思

北約秘書長呂特（左）25日在海牙峰會上與美國總統川普（右）對話。呂特因一個疑似稱呼川普為「老爸」的口誤引發風波。（美聯社）

2025/06/26 12:20

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北約認證！ 川普新綽號「以伊爹地」

〔編譯陳成良／綜合報導〕北約高峰會期間爆出一段「叫錯人」風波！北約秘書長呂特（Mark Rutte）25日在荷蘭海牙與美國總統川普會晤時，提及歐洲國家對美國安全承諾的依賴感，竟脫口形容川普是「爸爸」（daddy），隨即在記者會上引發關注。呂特當天晚間急忙澄清，強調「我不是叫川普爸爸」，只是引用比喻，卻被誤解。

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根據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這起事件發生在25日北約峰會的第二天。川普在記者會中再度批評以伊戰爭，表示「這兩國打太久，根本不知道自己在幹嘛」，呂特則接話說：「爸爸必須用強硬語言來讓以色列和伊朗清醒過來。」川普不僅表示同意，還笑稱「他喜歡我，我想他是真的喜歡我」。

此番發言迅速在場內引起媒體關注。呂特事後趕緊向記者解釋，自己並非直接叫川普「爸爸」，而是引用一段歐洲內部對美國倚賴的隱喻。他說：「我只是說，在歐洲常聽到有人問『馬克，美國還會跟我們站在一起嗎？』，這就像小孩問爸爸『你還會留在這個家嗎？』所以我是這個意思，不是叫總統爸爸。」

但川普本人似乎對此頗為受用，還模仿語氣說「爸爸，你是我爸爸」，笑得相當開心。一旁的國務卿魯比歐甚至當場憋笑失敗，低頭掩嘴偷笑，讓現場氣氛詭異又尷尬。

川普此行參加北約峰會僅停留不到24小時，就搭乘空軍一號返回白宮。他在會上大力推動北約成員國大幅增加國防支出，多數國家承諾2035年前將國防與安全預算提升至GDP的5％，唯獨西班牙反對，川普揚言將對該國課徵高額關稅。

當被問及歐洲國家是否能在沒有美國的情況下自我防衛時，川普回應：「他們剛開始需要幫助，但我相信他們辦得到。」不過，他仍強調自己將直接與西班牙進行貿易談判，並警告「如果他們想搭便車，我會讓他們從貿易上補回來。」

北約秘書長呂特脫口將川普（左）比喻為「爸爸」，引發一陣尷尬插曲。當川普對此大感有趣時，一旁的國務卿魯比歐（右）忍不住掩面憋笑。（路透）

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