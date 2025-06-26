美國打擊伊朗核設施 學者：恐加速北韓核武計畫

美國軍事行動可能會堅定北韓加速其核武計劃並深化與俄羅斯合作的決心。圖為北韓領導人金正恩。（美聯社）

2025/06/26 13:33

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國打擊伊朗核設施的舉動，雖削弱伊朗核能力，但也可能產生連鎖效應。南韓慶南大學北韓研究教授林乙哲（Lim Eul-chul）警告，美國軍事行動可能會堅定北韓加速其核武計劃並深化與俄羅斯合作的決心。

根據《CNN》報導，林乙哲（Lim Eul-chul）表示，美國對伊朗核設施的打擊，將進一步強化北韓長期以來維持政權和發展核武政策的合理性。他指出，北韓將美國近期的空襲視為先發制人的軍事威脅，可能加快步伐增強核導彈襲擊能力。北韓這種加速可能得益於俄羅斯援助，在俄羅斯入侵烏克蘭之後，北韓與俄羅斯建立蓬勃發展的軍事關係。

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林乙哲指出，基於北韓與俄羅斯的戰略聯盟，北韓可能會向與俄羅斯進行聯合武器研發和軍事演習。北韓也可能在經濟和軍事方面強化與俄羅斯的相互依存。

根據11個聯合國成員國組成的多邊制裁監測小組（MSMT）報告，北韓已派遣超過1.4萬名士兵和數百萬枚彈藥，協助俄羅斯入侵烏克蘭。作為回報，俄羅斯向北韓提供各種武器和技術，包括防空設備、防空飛彈、電子戰系統等。這使北韓能夠為其軍事計劃提供資金，並獲得現代戰爭的第一手經驗。

戰略與國際研究中心地緣政治與外交政策系主任車維德（Victor Cha）指出，北韓已試驗6枚核裝置，並研發遠程飛彈，因此他認為其核武庫是不可談判的。林乙哲強調，對北韓的攻擊可能引發全面核戰風險。

林乙哲聲稱，根據美韓同盟條約，美國對北韓採取軍事行動也需要事先與南韓政府磋商，這項舉措將帶來政治和法律影響。此外北韓與俄羅斯簽署正式共同防禦條約，這使得俄羅斯能夠在北韓遭襲擊時進行干預。

北韓自身核能力和俄羅斯的支持，可能使北韓免於遭受美國對伊朗採取的單邊軍事行動。林乙哲認為，美國對伊朗的打擊可能不會起到遏制核擴散作用，還會成為北韓外交政策轉變的催化劑，使其加強和深化與俄羅斯的軍事合作。

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