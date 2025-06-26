比加薩更燒錢！以色列戰伊朗若持續1個月 料噴3500億

以色列鐵穹防空系統在特拉維夫上空攔截飛彈。（美聯社）

2025/06/26 13:56

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以色列和伊朗結束為期12天的戰爭後，中東局勢依然充滿不確定性。美媒指出，這場昂貴的戰爭讓以色列「每天燒掉數億美元」，不斷增加的成本帶給以色列速戰速決的壓力，若戰事持續1個月，以色列料將耗資約120億美元（約新台幣3500億元）。

《華爾街日報》引述專家指出，以色列最大的單項成本是攔截來自伊朗飛彈所需的攔截彈，僅此1項每天的費用就可能在數千萬至2億美元（約新台幣60億元）之間。

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由以色列和美國聯合開發的「大衛彈弓（David’s Sling）」系統可以擊落短程到遠程飛彈、無人機和飛機。據以色列國家安全研究所（Institute for National Security Studies）高級研究員Yehoshua Kalisky指出，該系統通常每次至少發射2枚攔截彈，按這個最低數量計算，該系統每次啟動成本約70萬美元（約新台幣2000萬元）。

Kalisky說，如果使用另1種系統「箭-3（Arrow 3）」，每次攔截成本約為400萬美元（約新台幣1.2億元）。

還有其他軍事開支包括：在距離以色列領土約1000英里的空中，讓數十架F-35等戰機一次滯空數小時的成本。Kalisky稱，每架戰機每小時飛行成本約為1萬美元（約新台幣30萬元），還不包括加油與彈藥補給所需費用。

以色列瑞赫曼大學（Reichman University）亞倫經濟政策研究所（Aaron Institute for Economic Policy）所長Zvi Eckstein表示，「每天的費用遠高於在加薩或與真主黨（Hezbollah）的戰爭，而且這都是彈藥支出，那是大頭開支。」

根據該研究所估計，若與伊朗進行長達1個月的戰爭，將耗資約120億美元（約新台幣3500億元）。

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