法國總統馬克宏會晤IAEA署長 籲伊朗儘速恢復合作確保核安全

法國總統馬克宏（左）與國際原子能總署署長葛羅西（右）會晤。（圖擷自「@EmmanuelMacron」X）

2025/06/26 12:14

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）週三於巴黎與國際原子能總署署長葛羅西（Rafael Grossi）會晤，呼籲伊朗必須緊急恢復與IAEA的合作，強調國際社會必須維護核能安全與不擴散體系。

綜合《CNN》等外媒報導，伊朗國會當地時間25日表決通過暫停與IAEA的合作，並由伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）主持的國家最高安全會議批准生效。儘管如此，伊朗仍為《核不擴散條約》（NPT）成員，該條約旨監控和防止核武器在全球的擴散並促進核技術的和平利用。該條約禁止任何沒有核武器的簽署國追求核武器。

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報導提及，馬克宏當地時間25日於巴黎接見葛羅西，此次會晤馬克宏甫從荷蘭海牙返國，出席完年度北大西洋公約組織（NATO）領袖峰會，北約組織32位國元首通過1項提案，即計劃將國防支出從GDP的2％提升至2035年的5％，以因應俄軍對烏克蘭持續侵略與中東地區緊張情勢。

馬克宏（26日）於X社群平台發文並附上與葛羅西合作，內容提及「法國堅定支持國際原子能總署，其角色對全球核能安全至關重要。IAEA應被允許儘速重啟在伊朗的任務」，葛羅西隨後也發文感謝法國領導人的持續支持。

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