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    未經同意就建在旁邊...中國南極觀測設施突倒塌 日本無奈通報

    中國過去在未經日本事先通報的情況下，在南極昭和觀測基地周邊悄悄設置一座紅色球型的觀測設施。（擷取自微博）

    中國過去在未經日本事先通報的情況下，在南極昭和觀測基地周邊悄悄設置一座紅色球型的觀測設施。（擷取自微博）

    2025/06/26 12:07

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國過去在未經日本事先通報的情況下，在南極昭和觀測基地周邊，悄悄設置一座紅色球型、供觀測人員使用的設施「安全屋」，距離日本的南極觀測據點僅約20公里。然而，該安全屋近期已被日本觀測隊發現呈現倒塌狀態，現場可見瓦礫四散，疑因惡劣氣候導致損壞。日本已經正式向中國通報，希望中國派員進行撤除作業。

    根據《日本富士新聞》報導，富士電視台的南極取材團隊在2023年1月，曾在南極昭和觀測基地附近拍攝到該安全屋畫面。報導指，這座設施未經日本政府知情與同意，便設置於昭和基地外圍20公里處。

    日本第66次南極地區考察團在今年返回日本，他們表示，發現中國該設施已嚴重損毀、結構崩塌，周圍佈滿飛散的殘骸。雖然目前倒塌原因尚未釐清，但專家研判極可能是受到暴風雪等南極惡劣天候所致。

    日本方面已正式向中國通報此一情況，並預期中國應會派員進行後續的撤除作業。

    據中國媒體過去報導，該設施應為中國南極觀測站的安全屋，這種安全屋設置為半球體，有良好的防風、保溫能力，能保障人員考察時工作及安全的需要，主要是在遇到暴風雪時，人員可安心在屋內暫避風頭，等大本營的隊友前來營救。報導還指出，安全屋曾經承受11級大風後完好無損。

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