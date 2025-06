對話曝光！烏克蘭女記者情緒激動提問 川普罕見溫柔回應

2025/06/26 14:11

郭顏慧/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕北約峰會25日在荷蘭海牙舉行,會後記者會上一名烏克蘭女記者詢問美國總統川普會不會向烏克蘭提供愛國者飛彈。川普得知對方的丈夫是烏克蘭軍人後,溫柔地和她對話,並承諾:「我們會看看是不是能提供一些。」

綜合外媒報導,在北約峰會結束後的記者會上,川普發現一名女記者情緒激動,於是點名讓她提問,並問她:「妳來自哪裡?」這名BBC女記者回答她來自烏克蘭,隨即詢問川普美國是否會向烏克蘭出售更多愛國者防空飛彈。她還補充說:「我們知道俄羅斯現在正猛烈轟炸烏克蘭。」

川普詢問女記者,現在是否居住在烏克蘭?女記者回答,她和孩子正在波蘭的華沙,但是她的丈夫留在烏克蘭,而她的丈夫正是烏克蘭軍人。注意到女記者情緒起伏,川普立刻回答:「哇......妳很了不起。」並溫柔的表示:「這真的很難熬,對吧?這真的很不容易。」川普並承諾她:「他們(烏克蘭)確實想要那些防空飛彈,就是愛國者飛彈......我們會看看是不是能提供一些。」

川普補充,這些飛彈很難取得,美國自己也很需要,之前有提供給以色列,而它們確實非常有效─、百分之百有效,而烏克蘭比起任何東西,更想要這種飛彈。川普說:「這是一個非常好的問題,祝你好運,我感覺得出來這對妳非常沉重。」

最後,川普還不忘對女記者說:「替我向妳的丈夫問好,好嗎?謝謝。」隨後才轉向其他提問者。

Trump shares heartwarming exchange with Ukrainian journalist whose husband is a soldier: ‘I wish you a lot of luck’ https://t.co/bBzQ3mx0eT pic.twitter.com/ieuVpKn53G