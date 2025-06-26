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    深圳牙醫診所爆惡性倒閉 900人受害：只能喝粥過日

    中國廣東深圳市「美澳牙科」驚爆惡性倒閉，不僅拖欠員工薪資，近千名患者也受害。（擷取自微博）

    中國廣東深圳市「美澳牙科」驚爆惡性倒閉，不僅拖欠員工薪資，近千名患者也受害。（擷取自微博）

    2025/06/26 12:09

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國廣東深圳市「美澳牙科」驚爆惡性倒閉，診所無預警關門跑路，導致多名已預繳費用的患者無法繼續治療，甚至有人滿口牙齒被拔光後，至今只能以粥果腹。據估計，受害人數超過900人，總損失金額難以估算，現場已有大批患者集結維權，員工也傳出遭拖欠薪資。

    據《廣東台觸電新聞》報導，患者徐先生控訴，他曾支付人民幣3.5萬元準備植牙，依診所指示先行拔除全口牙齒，結果約定3週後前往取模時卻發現診所人去樓空，「牙沒了，診所也沒了，現在只能吃粥過日子」。而另一名曾先生則表示，去年取模後便不斷被診所推遲療程，直到今年6月才得知「老闆跑了」。

    報導指出，診所現場聚集至少數十名受害者，許多人損失動輒數萬元。患者何女士估計，整起事件恐涉及逾900人。而診所內部多名員工亦遭拖欠數月工資，倒閉前毫無預警通知。

    此外，「美澳牙科」關門前聲稱可轉診至「小哈口腔」繼續治療，然而患者卻被要求再支付高額費用。患者歐女士表示，她已在美澳牙科繳清近7萬元療程費，卻被告知要再補交2萬多元才能完成治療。

    深圳市南山區衛生健康局則表示，已派員至現場調查並約談診所負責人，但有關退費及合約糾紛需循民事訴訟途徑解決。至今，美澳口腔負責人仍聯絡不上，電話持續關機，引發外界質疑是有預謀捲款潛逃。

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