伊朗裔美國人在洛杉磯示威 呼籲政權更迭

西洛杉磯最近發生示威活動，伊朗裔美國人透過示威遊行，呼籲伊朗政權更迭。（路透）

2025/06/26 11:28

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國西洛杉磯最近發生示威活動，伊朗裔美國人透過示威遊行，呼籲伊朗政權更迭。隨著波斯音樂響起，人群載歌載舞，揮舞伊朗、以色列和美國國旗。參與示威的人除了戴「讓美國再次偉大」的帽子外，還有戴「讓伊朗再次偉大」（MIGA）的帽子。

根據《BBC》報導，這些人戴著帽子自豪進行示威，支持美國總統川普介入以伊衝突，對伊朗核設施發動空襲的決定。戴著「讓伊朗再次偉大」帽子的塞義德（Farzan Seyed）聲稱「別跟他們（伊朗）談判。他們會回去恐嚇世界。他認為，川普應表態支持伊朗政權更迭，但不要介入太多。

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塞義德指出，伊朗人民必需做出選擇，但他希望人民選擇同樣居住在美國的流亡王儲巴列維（Reza Pahlavi）。塞義德強調，南加州的伊朗裔美國家庭在逃離伊朗時失去太多，並補充說當他們聚集在一起時，都在西洛杉磯發出同一個聲音，即反對伊朗。

50年前離開伊朗的阿什拉菲（Bita Ashrafi）也說，她全力支持川普決定，因為伊朗暴政、獨裁統治已經持續了46年多。

西洛杉磯通常被稱為「德黑蘭格爾」 （Tehrangeles），是伊朗以外最大的伊朗人聚居地。許多南加州的伊朗裔美國人全力支持川普和以色列總理納坦雅胡。但也有許多伊朗裔美國人，對塞義德口中「同一個」聲音的說法抱持質疑，認為並非所有人都支持美國實施轟炸。

曾因激進主義而在伊朗被監禁的法拉哈尼普爾（Roozbeh Farahanipour）表示，他擔心美國介入將使伊朗陷入破碎、不確定的未來。法拉哈尼普爾指出，他對川普感到失望，並強調他支持美國對伊朗進行定向制裁，而不是發射飛彈，他不希望納稅人的錢被用來資助針對伊朗的攻擊。

亞拉格比安（Elham Yaghoubian）聲稱，她從不支持對伊朗採取軍事行動，但既然美國已發動空襲，伊朗政權許多鎮壓手段被削弱，可能為伊朗人民提供推動變革的機會。

亞拉格比安說，她希望以色列和美國對伊朗的攻擊，能幫助伊朗人民奮起推翻現政權。她補充，這是伊朗人民奮起並改變伊朗的唯一機會。

伊朗裔美國人揮舞伊朗國王巴列維統治時期的國旗。（路透）

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