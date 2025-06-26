新紐倫堡大審來了！烏歐組國際法庭追責普廷

烏克蘭總統澤倫斯基與歐洲理事會主席柏塞茲（右）於法國史特拉斯堡正式簽署協議，啟動設立「侵略罪特別法庭」程序，象徵歐洲與烏克蘭攜手追究俄羅斯戰爭責任。（圖翻攝自影片畫面）

2025/06/26 10:32

〔編譯陳成良／綜合報導〕為追究俄羅斯對烏克蘭的侵略罪行，基輔在國際法戰線上取得關鍵進展。根據《烏克蘭真理報》（Ukrainska Pravda）報導，烏克蘭總統澤倫斯基25日親赴法國史特拉斯堡，與歐洲委員會（Council of Europe）秘書長柏塞茲（Alain Berset）正式簽署協議，啟動「侵略罪特別法庭」設立程序。此一國際法庭的最大突破，在於其規約明定不承認國家元首的個人豁免權，為未來起訴俄羅斯現任高層，包括總統普廷，清除法律上的重大障礙。

澤倫斯基在會後表示：「今天我們開啟建立特別法庭的進程。每一名戰爭罪行加害者都應明白：正義終將降臨，這一原則同樣適用於俄羅斯。」他指出，即便當前國際機構尚欠缺應對侵略罪的完整機制，這座特別法庭將為烏克蘭帶來追求正義的實質途徑。

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烏克蘭外交部指出，這是自二戰後首座具有國際司法管轄權、專責審理「侵略罪」的獨立法庭，並強調其不同於以往混合型或國內法架構。協議文本最終排除了「國家元首、政府首長與外長」的職務豁免條款，打破國際法上長期存在的權力豁免慣例。這意味著俄羅斯領導核心，即俗稱「三巨頭」，未來恐將面臨個人刑責風險。

澤倫斯基辦公室副主任穆德拉（Iryna Mudra）說明，特別法庭的法理基礎來自《國際刑事法院羅馬規約》第8條之二，並輔以聯合國大會第3314號決議對侵略行為的定義。她強調：「概念明確，責任不可規避。」

不過，規約也設有限制，即便可以對在任高層提出起訴，法院僅能在其離職後作出判決或進行缺席審理。即便如此，此項設計仍傳達出對俄方最高層釋出的重大法律威懾訊號。

此特別法庭被設計為獨立的國際司法機構，將與國際刑事法院（ICC）形成互補。由於ICC僅對締約國具有限制性管轄權，且對非締約國的現任高層難以追訴，導致「侵略罪」多年來難以落實問責。新法庭正是為此填補制度漏洞，將實踐對侵略者負責的原則，制度化納入國際刑法架構之中。

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