手法精細！台旅客「12條近2公斤金條」藏鏡頭走私闖越南機場被捕

越南首都河內內排國際機場昨查獲一宗手法複雜且精心設計的黃金走私案件，一名台灣旅客涉嫌將近2公斤、價值超過21.5萬美元（約新台幣61.8萬元）的黃金藏匿相機鏡頭內，企圖闖關未果被捕。（圖擷自「Đà Nẵng」臉書粉專、本報合成）

2025/06/26 11:41

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕越南首都河內內排國際機場近日查獲一宗手法複雜且精心設計的黃金走私案件，一名台灣旅客涉嫌將近2公斤、價值超過21.5萬美元（約新台幣61.8萬元）的黃金藏匿相機鏡頭內，企圖闖關未果被捕。

綜合《Vietnamnet.vn》等外媒報導，據越南海關部門表示，內排機場海關人員昨（25日）日上午10時許於A1安檢區，針對一名從台灣搭乘越南航空VN579航班抵達的旅客C.P.H.進行行李安全檢查時，發現其行李內4顆相機鏡頭出現異常，海關人員立即通報第一緝私管制小組和機場警方，並對行李進行徹底檢查。

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管制小組人員經拆解後，在鏡頭內找到12條疑似純金金屬條，總重近2公斤，這些金條經過精細加工處理藏於鏡頭內部，以躲避X光機掃描和人工檢查，這些黃金估計價值超過5.5億越南盾，等同21.5萬多美元（約新台幣61.8萬元）。

有關當局表示，這起案件被視為今年最複雜的黃金走私手法之一，涉案黃金與嫌犯已移交河內警署經濟警察部（PC03）進一步調查及依法處理。

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