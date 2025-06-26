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    哈米尼從隱藏中現身恐也沒用 專家：伊朗終將會有清算

    聖安德魯斯大學伊朗研究所創始所長安薩里認為，伊朗最終會有一個「清算」。圖為伊朗最高領袖哈米尼。（法新社）

    聖安德魯斯大學伊朗研究所創始所長安薩里認為，伊朗最終會有一個「清算」。圖為伊朗最高領袖哈米尼。（法新社）

    2025/06/26 10:00

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕在以色列與伊朗交戰期間，伊朗最高領袖哈米尼曾在秘密掩體中度過近兩週時間。即使哈米尼趁以伊因美國與卡達斡旋達成停火協議從藏身處現身，仍要面對截然不同的伊朗。伊朗已因戰爭變十分虛弱，而人民認為他應該為此負責。聖安德魯斯大學伊朗研究所創始所長安薩里（Ali Ansari）認為，伊朗最終會有一個「清算」（reckoning）。

    根據《BBC》報導，戰爭期間，以色列迅速控制伊朗大部分領空，並襲擊伊朗軍事基礎設施，革命衛隊和伊朗軍隊高級指揮官也被迅速擊斃。伊朗軍隊遭受破壞程度尚不明確，但軍隊和革命衛隊基地及設施頻頻遭到轟炸，顯示伊朗軍事實力大幅削弱。

    伊朗核設施曾為該國帶來近二十年的美國和國際社會制裁，估計損失達數千億美元。如今這些設施也因空襲而受損，儘管空襲嚴重程度難以評估。對於伊朗遭受的一切，大多數伊朗人認為，1989年首次成為領導人的哈米尼，應對伊朗和以色列及美國的衝突負責。

    伊朗高層同樣存在異議，在戰爭最激烈時，一家半官方伊朗通訊社聲稱，一些前政權高層人物敦促伊朗聖城庫姆（holy city of Qom）那些較為低調的宗教學者介入，促成領導層的更迭。

    安德里指出，伊朗領導層內部存在巨大分歧，民眾也非常不滿，伊朗終將面臨清算。

    值得注意的是，哈佛大學甘迺迪學院中東計畫訪問學者哈蒂柏（Lina Khatib）稱，伊朗政權不太可能被反對派推翻。她表示，伊朗政權在國內依然強大，並將加大國內鎮壓程度以壓制異議。

    哈米尼在其近40年統治期間中，徹底摧毀國內所有反對派。反對派政治領袖不是身陷囹圄，就是逃離伊朗。即使在國外，反對派也未能建立任何類似組織，以便在機會出現時接管伊朗國內政權。

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