川普籲以色列「取消審判」或直接赦免 稱納坦雅胡是偉大英雄

美國總統川普（右）高調聲援盟友納坦雅胡（左）。（路透資料照）

2025/06/26 09:56

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普25日再度對以色列政局發表爭議性言論，他公開呼籲應立即取消以色列總理納坦雅胡的貪腐審判，或直接給予特赦，並稱讚這位官司纏身的盟友是「為以色列做了這麼多的偉大英雄」。

根據《路透社》（Reuters）報導，川普在他自創的「真相社群」（Truth Social）平台上發文，高調聲援納坦雅胡。他寫道：「Bibi納坦雅胡的審判應被『立即取消』」，並強調「是美國拯救了以色列，現在也將是美國拯救Bibi納坦雅胡。」

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納坦雅胡自2019年因收賄、詐欺與背信等罪名遭起訴，相關審判自2020年起持續至今，他對所有指控均表示不認罪。以色列媒體報導，其案件的交叉詰問程序預計將長達一年。

川普將納坦雅胡的司法困境，比喻為一場針對他的「獵巫」（witch hunt），這也是川普用來形容自己所面臨多項刑事起訴的慣用詞彙，顯示出他對納坦雅胡的聲援，帶有強烈的個人情感投射。

不過，川普的此番言論，與他前一天對以色列的態度形成鮮明對比。他24日才罕見地向媒體批評以色列在停火後的軍事行動，直言對其「很不高興」，甚至稱以色列與伊朗打了這麼久，「根本不知道自己在幹嘛」。這種在短時間內出現的矛盾立場，也讓外界再次見識到其外交決策的高度不可預測性。

在以色列，僅有總統擁有特赦權。現任總統赫佐格（Issac Herzog）已透過媒體表示，赦免納坦雅胡「目前不在議程上」，顯示川普的隔空喊話並無實質影響力。

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