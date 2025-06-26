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    北約32成員國支援烏克蘭繼續戰鬥 北約秘書長：包括美國在內

    北約秘書長呂特表示，包括美國在內的所有北約成員國，都完全致力於協助烏克蘭抵抗俄羅斯入侵。（路透）

    北約秘書長呂特表示，包括美國在內的所有北約成員國，都完全致力於協助烏克蘭抵抗俄羅斯入侵。（路透）

    2025/06/26 10:38

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕北大西洋公約組織（NATO）各成員國25日在荷蘭海牙的高峰會上同意增加軍費，32個成員國承諾在2035年以前將國內生產毛額（GDP）的5％用於國防支出。北約秘書長呂特（Mark Rutte）25日接受《路透》訪問時表示，包括美國在內的所有北約成員國，都完全致力於協助烏克蘭抵抗俄羅斯入侵。

    呂特指出，包括美國在內的整個北約成員國完全投入協助烏克蘭繼續戰鬥，並確保烏俄一旦達成和平協議或停火協議，效力將是持久且穩固的。呂特提到，北約未來方向就是「歐洲國家將承擔更多對烏克蘭的軍事援助責任」，不過這不代表美國就不會參與對烏軍援，美國仍將「深度參與」，包括情報共享以及實際軍援，甚至還會包括防空系統等項目。

    川普過去曾向歐洲國家表明，他們必須自行承擔自身安全的主要責任，而不是依賴美國透過北約來保護。呂特認為，這項進展確實可行，因為歐洲國家已承諾增加國防支出，並且整個安排具有組織性，藉此避免俄羅斯有可乘之機。

    呂特提到，過去幾個月他在華府討論相關議題，多年來美國一直表態「必須更加專注於亞洲地區」，而現在歐洲各國正逐步承擔起更多責任，雖然會看到美國提供給北約的軍事能力逐步減少，但美國也非常明確地表示「他們不希望歐洲出現任何軍事能力缺口」。

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