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    差點丟掉！美國女子垃圾堆撿回230萬頭獎刮刮樂

    肯塔基州女子近日靠著1張差點被丟棄的刮刮樂，贏得肯塔基樂透遊戲「火鶴賓果」（Flamingo Bingo）頭獎8萬美元（約新台幣230萬元）。（圖擷自「@WDRBNews」X）

    肯塔基州女子近日靠著1張差點被丟棄的刮刮樂，贏得肯塔基樂透遊戲「火鶴賓果」（Flamingo Bingo）頭獎8萬美元（約新台幣230萬元）。（圖擷自「@WDRBNews」X）

    2025/06/26 10:23

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕肯塔基州女子近日靠著1張差點被丟棄的刮刮樂，贏得肯塔基樂透遊戲「火鶴賓果」（Flamingo Bingo）頭獎8萬美元（約新台幣230萬元），相當幸運。

    綜合外媒報導，謝潑茲維爾市女子霍華德-索頓（Pamela Howard-Thorton）領獎時向肯塔基彩券官員透露，她早就對這款5美元的彩票有興趣，甚至還夢見自己中大獎，但一直拖到最近才真正購買。她笑稱「心中有個預感，不斷催促自己去買這張彩券」。

    霍華德-索頓提到，她先購買另1款刮刮樂並贏得200美元（約新台幣5753元），接著用部分獎金在一間加油站買4張「火鶴賓果」刮刮樂。帶回家後整天放置櫃子上，直到當晚11點半才想起，由於前3張都沒中獎，隨手把它們丟進垃圾桶，不久後她突然想起「我的第4張彩券呢？」緊急翻垃圾桶才發現那張還沒刮開的彩券。

    霍華德-索頓回憶，沒想到一刮開這張被遺忘彩券驚訝發現贏得8萬美元的頭獎，當下興奮尖叫並致電告訴女兒、母親這項喜訊。

    據了解，霍華德-索頓打算用這筆錢買台新車與還清帳單，並與家人分享喜悅。

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