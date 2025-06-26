北韓超大濱海渡假村竣工 李雪主拎Gucci包相隔1年半露面

北韓江原道大型濱海度假村「元山葛麻海岸旅遊區」竣工儀式24日正式舉行。（歐新社）

2025/06/26 11:22

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕北韓官媒證實，北韓江原道大型濱海渡假村「元山葛麻海岸旅遊區」竣工儀式24日正式舉行，國務委員會委員長金正恩親自出席。報導還暗示，渡假村將接待來自俄羅斯等地的外籍遊客。

據《韓聯社》報導，元山葛麻海岸旅遊區將自下月1日起對北韓民眾開放，旅遊區內設有可容納近2萬名遊客的飯店和賓館。北韓官媒稱，「國內外遊客」可按照各自喜好選擇入住。旅遊區還具備海水浴服務設施、體育娛樂設施和商業設施等。

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俄羅斯駐北韓大使、俄羅斯大使館員工24日以特別嘉賓身分出席竣工儀式。《韓聯社》分析，從俄方人士出席竣工儀式、北韓官媒提及「國內外遊客」推測，旅遊區很可能將接待來自俄羅斯等地的外籍遊客。

金正恩當天表示，興建旅遊區的夙願終於達成，元山葛麻海岸旅遊區竣工是黨和政府落實文化旅遊發展方針邁出的第一步。基於葛麻半島開發項目獲得的經驗和成果，明年的勞動黨第9次全國代表大會將決議在全國多地興建大規模旅遊文化區等重要規劃。

此外，金正恩夫人李雪主和女兒金主愛（音譯）也出席了竣工儀式。這是李雪主自2024年1月以後時隔1年半首次公開露面，只見她背著奢侈品牌古馳（Gucci）鍊包入鏡。

金正恩（持菸者）與夫人李雪主（左）、女兒金主愛（白套裝）一同出席了竣工儀式。（法新社）

金正恩（左）與夫人李雪主（右）、女兒金主愛（中）驗收滑水道設施。（路透）

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