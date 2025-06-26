以色列突擊深入伊朗 摩薩德：「雄獅崛起」顯著消除威脅

以色列情報與特殊使命局（Mossad，俗稱摩薩德）局長巴尼亞表示，伊朗威脅已被顯著消除。（路透）

2025/06/26 09:14

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以色列13日針對伊朗發動「雄獅崛起」（Operation Rising Lion）行動，大規模空襲伊朗各地，擊斃多名軍事高層、核能科學家。以色列情報與特殊使命局（Mossad，俗稱摩薩德）局長巴尼亞（David Barnea）表示，伊朗威脅已被顯著消除。以色列國防軍總參謀長薩米（Eyal Zamir）也在一份聲明中提到，以軍突擊隊在「雄獅崛起」行動中曾在伊朗展開秘密行動。

根據《以色列時報》報導，摩薩德局長巴尼亞25日罕見地公開聲明指出，以色列這場對於伊朗的「歷史性」行動成果值得讚賞，「對以色列人民來說，這是歷史性的日子，幾十年來一直威脅我們安全的伊朗威脅，已被顯著消除，曾經看似不可企及的目標如今已經實現」。巴尼亞也感謝美國中央情報局（CIA）的合作，使得此次行動成為可能。

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《以色列時報》報導指出，摩薩德在「雄獅崛起」行動中扮演重要角色，摩薩德特務透過卡車、貨櫃甚至手提箱將攻擊無人機走私到伊朗。在伊朗境內的摩薩德特務蒐集這些設備，將其分發給操作無人機的團隊，在以軍空襲開始後，利用無人機摧毀了防空系統，以及瞄準以色列的地對地飛彈。

以色列國防軍總參謀長薩米（Eyal Zamir）25日也發表聲明，強調以軍完全實現行動目標，伊朗的核子計畫遭受了嚴重、廣泛的損害，研發進度被延遲了好幾年，伊朗的軍事計畫同樣也遭受以軍打擊。

薩米提到：「我們成功取得了情報、技術和空中優勢。我們在伊朗領空以及我們選擇行動的每個地點，都獲得了一定程度的行動自由。」薩米表示，這些成就都離不開空中和地面突擊部隊的行動，「他們秘密深入敵方領土，執行的行動賦予了我們行動自由」。至於突擊隊的任務細節，薩米則是拒絕透露。

以色列國防軍總參謀長薩米提到，以軍突擊隊在「雄獅崛起」行動中曾在伊朗展開秘密行動。（路透）

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