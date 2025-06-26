香港書展拒獨立出版社參展 貿發局：無審查但須遵守國安法

今年香港書展將於7月舉行，至少有3間香港獨立出版社或書店參展的申請被拒。圖為去年書展的中國官方宣傳品。 （法新社資料照）

2025/06/26 09:03

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今年香港書展將於7月舉行，至少有3間獨立出版社或書店參展的申請被拒。對此主辦方香港貿易發展局回應，不會預先審查展出書籍，但不保證申請都能成功，並提醒書商遵守國安法等規則。

綜合媒體報導，第35屆香港書展將於7月16日至22日舉行，不過參展近20年的獨立出版社「藍藍的天」上月稱，其與「界限書店」等至少3間獨立出版社或書店被拒絕參加書展，貿發局沒有透露拒批原因。

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藍藍的天、界限書店去年均有參加書展，並遭貿發局要求下架多本書籍，包括資深媒體人區家麟的《最後的信仰》和《二千零四十七夜》、作家廖偉棠的「末日練習」等著作，被指涉及主題敏感或接獲投訴。

貿發局副總裁張淑芬本月24日出席書展記者會，被問及3間書商無法參展是否與去年下架事件有關時稱，並非每個書商都能成功報名，不會評論個別個案。

她強調，書籍並無預先審查，但參展商手冊會列明守則，提醒書商須遵守國安法等規則。

她也說，香港報刊辦（電影、報刊及物品管理辦事處）每年都會入場巡查，檢視不合規書籍。貿發局收到投訴後將按機制處理，若投訴成立，將要求書商不得展示有關書籍。

藍藍的天總編輯伍自禎稍早表示，近年貿發局審視參展商及書籍時「看得很緊」，「稍微有些敏感，甚至只是他們覺得有問題，無關是否合法，已可以要求你下架」。

伍自禎坦言，今年被拒參展是預料之內，估計原因是去年貿發局要求下架5本書，但藍藍的天只下架4本，沒有將區家麟的「亂流」下架。他擔憂今年參加書展的申請被拒，將加劇業內寒蟬效應，讓參展的獨立出版社選書更謹慎。

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