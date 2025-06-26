為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    川普批《CNN》假新聞傷害美軍尊嚴 預告赫格塞斯將開記者會反擊

    川普日前痛斥《CNN》等媒體是假新聞，25日更發文指出，國防部長赫格塞斯26日上午8點將召開記者會，「為我們偉大的美國飛行員的尊嚴而戰」。（美聯社）

    川普日前痛斥《CNN》等媒體是假新聞，25日更發文指出，國防部長赫格塞斯26日上午8點將召開記者會，「為我們偉大的美國飛行員的尊嚴而戰」。（美聯社）

    2025/06/26 08:08

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美軍21日展開「午夜之錘行動」（Operation Midnight Hammer）轟炸伊朗，美國總統川普聲稱伊朗核設施「完全摧毀」，不過《CNN》、《紐時》等媒體引述情報評估，稱伊朗受損狀況不如預期。川普24日痛斥《CNN》等媒體是假新聞，25日更發文指出，國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）26日上午8點將召開記者會，「為我們偉大的美國飛行員的尊嚴而戰」。

    川普在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文表示，赫格塞斯將於美東時間26日上午8點與軍方代表們一起召開一場重大記者會，為偉大的美國飛行員的尊嚴而戰。川普強調：「這些愛國者們非常不滿！在冒著生命危險穿越敵方領空36小時後返回美國，他們知道這次任務的成功堪稱『傳奇』。然而，在兩天後，他們開始看到《CNN》與『失敗的紐約時報』發出的假新聞，心情極度低落！」

    川普提到，一如往常，《CNN》與《紐時》只是為了貶低「川普總統」，進而胡亂編造、扭曲事實，川普更酸「他們根本沒有任何事實可言」，並標註「因為事情才剛發生，還沒有任何資訊出來」。

    川普最後也強調，赫格塞斯召開的這場記者會將會非常有看頭且令人無法反駁，「大家敬請期待」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播