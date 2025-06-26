川普批《CNN》假新聞傷害美軍尊嚴 預告赫格塞斯將開記者會反擊

川普日前痛斥《CNN》等媒體是假新聞，25日更發文指出，國防部長赫格塞斯26日上午8點將召開記者會，「為我們偉大的美國飛行員的尊嚴而戰」。（美聯社）

2025/06/26 08:08

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美軍21日展開「午夜之錘行動」（Operation Midnight Hammer）轟炸伊朗，美國總統川普聲稱伊朗核設施「完全摧毀」，不過《CNN》、《紐時》等媒體引述情報評估，稱伊朗受損狀況不如預期。川普24日痛斥《CNN》等媒體是假新聞，25日更發文指出，國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）26日上午8點將召開記者會，「為我們偉大的美國飛行員的尊嚴而戰」。

川普在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文表示，赫格塞斯將於美東時間26日上午8點與軍方代表們一起召開一場重大記者會，為偉大的美國飛行員的尊嚴而戰。川普強調：「這些愛國者們非常不滿！在冒著生命危險穿越敵方領空36小時後返回美國，他們知道這次任務的成功堪稱『傳奇』。然而，在兩天後，他們開始看到《CNN》與『失敗的紐約時報』發出的假新聞，心情極度低落！」

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川普提到，一如往常，《CNN》與《紐時》只是為了貶低「川普總統」，進而胡亂編造、扭曲事實，川普更酸「他們根本沒有任何事實可言」，並標註「因為事情才剛發生，還沒有任何資訊出來」。

川普最後也強調，赫格塞斯召開的這場記者會將會非常有看頭且令人無法反駁，「大家敬請期待」。

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