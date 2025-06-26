獲取最新情報 CIA：伊朗核計畫遭到嚴重破壞

美國中央情報局局長雷克里夫指出，CIA已取得可信證據，顯示伊朗的核設施在近期的精確打擊中遭到嚴重破壞。（彭博）

2025/06/26 07:18

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美軍21日展開「午夜之錘行動」（Operation Midnight Hammer）轟炸伊朗，美國總統川普聲稱伊朗核設施「完全摧毀」，但具體受損狀況外界仍在研究評估。美國中央情報局（CIA）局長雷克里夫（John Ratcliffe）25日發表聲明指出，CIA已取得可信證據，顯示伊朗的核設施在近期的精確打擊中遭到嚴重破壞。

綜合外媒報導，除了CIA局長雷克里夫指出伊朗核設施在最新情報佐證下已確認遭受嚴重破壞，美國國家情報首長加巴德（Tulsi Gabbard）25日也在社群媒體「X」發文指稱，最新情報證實伊朗核設施在空襲中被摧毀的說法，如果伊朗選擇重建，必須從頭開始建造福爾多（Fordow）、納坦茲（Natanz）和伊斯法罕（Isfahan）的核設施，必須花費數年時間。

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此外，伊朗外交部發言人巴蓋伊（Esmail Baghaei）25日接受《半島電視台》（Al Jazeera）採訪也承認伊朗的核設施在美國空襲下遭受嚴重破壞，這也是伊朗政府官員首次承認核設施受到重創。

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