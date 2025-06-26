為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    日經：中國組織利用日本據點 走私芬太尼原料至美國

    2025/06/26 04:30

    〔中央社〕日本媒體調查報導，有個中國組織涉嫌利用在日本設立的1個據點，將製造合成毒品芬太尼的化學品走私到美國。

    日經亞洲（Nikkei Asia）報導，這個組織的1位主要人物在日本名古屋市註冊了1家名為Firsky KK的公司，且至少直到去年7月為止，這家公司仍從日本從事相關運作，包括指示芬太尼原料出貨及資金管理。

    調查發現，Firsky KK與中國化學品製造商湖北精奧生物科技（Hubei Amarvel Biotech）有人員與資金方面的關聯，而這家中企的幾名高層今年1月遭美國紐約聯邦地區法院定罪，罪名包括密謀將芬太尼的前體輸入美國。

    調查檢視100多份美國法院文件，發現精奧有位投資者稱為「日本老闆」，是1名中國籍男子，他曾在社群媒體上透露自己住在日本冲繩那霸市。

    根據商業紀錄，這名男子是18家公司的股東，這些公司分散在中國、日本和美國，包括他設立的Firsky KK，他除了擔任這家公司的代表董事，並在多家公司持有大量股份及擔任高階主管。

    報導說，這名男子很可能是上述中國組織的領袖，他據信從日本對中國和美國方面下達指示。

    遭到美方定罪的精奧高層被控在墨西哥等多國建立芬太尼走私網，意味日本有可能成為這些交易的通路。

    換句話說，日本或許處於美國芬太尼危機的前線。芬太尼濫用在美國已成為嚴重問題，每年導致數萬人死亡。而這場危機也是美中兩國當前對抗的導火線之一。1140626

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播