這次澤倫斯基穿西裝！川普大轉彎 嗆聲普廷停戰

美國總統川普（右）與烏克蘭總統澤倫斯基（左）25日在海牙北約峰會場邊會面。澤倫斯基此次改穿深色西裝式外套，而非近年來常見的軍綠色上衣，會後，川普意外鬆口考慮提供烏克蘭更多愛國者飛彈。（路透）

2025/06/26 05:59

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川普與澤倫斯基會談 鬆口擬提供烏克蘭更多愛國者防空系統

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普對烏克蘭的態度出現驚人轉變。根據《路透》與英國《獨立報》報導，川普25日在海牙北約峰會場邊與烏克蘭總統澤倫斯基舉行了50分鐘的閉門會談後，意外鬆口表示將「考慮」提供更多基輔急需的愛國者防空飛彈，並罕見地公開向俄羅斯總統普廷喊話，稱普廷「真的必須結束那場戰爭」。

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川普的最新表態，與其過去對援助烏克蘭的冷淡立場形成強烈對比。自俄羅斯2022年全面入侵以來，川普便持續質疑前任拜登政府對烏克蘭的巨額軍援，其孤立主義色彩的幕僚群也多半反對持續金援基輔。今年2月，他與澤倫斯基在白宮的一場會面，氣氛更被形容為「災難性」。

然而，此次峰會上的川普，似乎展現了截然不同的面貌。他不僅形容烏克蘭的奮戰「充滿精神」，更將戰爭持續的責任歸於普廷。當被直接問及是否會提供更多資金時，他雖未做出明確承諾，但以一句「我們將靜觀其變」（we'll see what happens）保留了空間，一改過去的強硬反對態度。分析指出，隨著俄軍持續以飛彈猛烈轟炸烏克蘭平民目標，川普對普廷的態度似乎也日漸失去耐心。

☆澤倫斯基改穿西裝 會談氣氛融洽但有但書☆

為營造更融洽的氛圍，澤倫斯基此次也一改過去備受批評的軍綠色勁裝，改穿深色西裝與會，象徵雙方關係進入新階段。澤倫斯基形容會談「漫長且具實質性」，並在社群平台X上表示，若美國不願捐贈，烏克蘭也「準備好購買」愛國者飛彈，並討論了無人機共同生產的可能性。

儘管氣氛正面，但烏克蘭仍面臨現實挑戰。據報導，川普在記者會上強調愛國者飛彈「極難取得」，顯示其供應仍有變數。此外，與去年不同，今年的北約峰會最終宣言中，並未提及烏克蘭未來的成員國資格問題，顯示基輔通往北約的道路依舊漫長。

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