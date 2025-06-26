川普籲蒲亭終止俄烏戰爭 美考量是否售烏愛國者飛彈

2025/06/26 01:45

〔中央社〕俄烏戰爭持續超過3年，美國總統川普今天表示，俄羅斯總統蒲亭必須結束這場戰爭，他和烏克蘭總統澤倫斯基進行一場很好的會談，之後也會和蒲亭通話。至於美國是否出售愛國者飛彈給烏克蘭，他說，「會看看是否能提供一些」。

川普（Donald Trump）今天在荷蘭海牙參加北大西洋公約組織（NATO）峰會後召開記者會表示，歐洲在安全上承擔更多責任，將有助防止未來發生像俄烏戰爭一樣可怕的災難，「我們希望能夠解決這個問題」。

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NATO領袖今天在峰會後發表5點簡短聲明，聲明支持在2035年以前，提高國防開支至占國內生產毛額（GDP）5%，以回應川普要求，另外也重申對集體防禦的承諾。

除了參加峰會，川普今天還在場邊和澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）舉行會談。川普說，兩人進行了一場很好的會談，他之後也會和蒲亭（Vladimir Putin）通話。

被問及美國是否準備出售愛國者防空飛彈給烏克蘭協助因應俄羅斯空襲，川普回應表示，「我們會看看是否能提供一些」。那些飛彈很難取得，美國自己也需要，之前也有提供給以色列。

川普重返白宮以來，一直試圖促成俄烏之間永久停火，但至今未能從俄方爭取到任何重大讓步。

媒體問及，至今未能促成俄烏戰事結束的原因，川普表示，「這比想像的還困難許多」，蒲亭很難對付。「我和澤倫斯基也出現過一些問題」，俄烏戰爭比其他戰爭都還棘手。

川普此話似乎是指他與澤倫斯基今年稍早在白宮橢圓形辦公室（Oval Office）的激烈口角。

被問及是否認為蒲亭具有烏克蘭之外的領土野心，川普說，「有可能」，他知道的是，蒲亭想要結束這場戰爭。

此外，川普表示，烏克蘭危機凸顯了重建國防工業基礎的迫切性，「無論是在美國或在（北約）盟國之間，我們不能依賴外國對手供應關鍵礦產」。美國已與烏克蘭達成一項協議，將使用他們大量的土地來開採礦產，「因為我們需要這些資源」。

美國與烏克蘭5月簽署礦產協議，美方將可獲取烏克蘭部分自然資源。依據協議將成立一筆投資基金，烏克蘭希望這能在烏軍抵禦俄羅斯侵略之際，確保美方持續援助。（編輯：陳正健）1140626

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