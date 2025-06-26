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    川普與澤倫斯基會談 考慮向烏克蘭提供更多愛國者防空系統

    美國總統川普25日與烏克蘭總統澤倫斯基舉行會談，會後表示正考慮向烏克蘭提供額外的「愛國者」防空系統，以應對俄羅斯日益加劇的攻擊。（路透檔案照）

    美國總統川普25日與烏克蘭總統澤倫斯基舉行會談，會後表示正考慮向烏克蘭提供額外的「愛國者」防空系統，以應對俄羅斯日益加劇的攻擊。（路透檔案照）

    2025/06/26 01:49

    〔國際新聞中心／綜合報導〕美國總統川普25日表示，正考慮向烏克蘭提供額外的「愛國者」防空系統，以應對俄羅斯日益加劇的攻擊，但目前仍不清楚川普將以捐贈還是出售方式，將這些系統提供給烏克蘭。

    紐約時報報導，川普是在參加荷蘭海牙舉行的北大西洋公約組織（NATO）高峰會的閉幕記者會上，發表前述談話。他稍早曾與烏克蘭總統澤倫斯基舉行近1小時會談。川普前任的拜登政府和其他歐洲盟邦，是以捐贈方式將愛國者飛彈系統提供給烏克蘭。

    川普也強調，澤倫斯基早在4月間便要求採購愛國者系統，但這些系統「非常難取得」，供應量有限，尤其在美國同時向以色列提供部分系統的情況下。

    澤倫斯基在一份聲明中表示，他與川普進行一場「長時間且具有實質性」的會晤，雙方討論實現烏俄停火的可能性，川普也說澤倫斯基「非常友好」。但澤倫斯基和白宮均未說明會談細節，也沒有透露美國是否會提供更多援助。

    澤倫斯基與川普的關係極為複雜，兩人過去的會晤有時劍拔弩張，有時則較具實質意義。今年2月，澤倫斯基造訪白宮，原定簽署一項具有里程碑意義的雙邊礦產協議，卻因兩人在橢圓形辦公室公開爭執而破局。2個月後，兩人在天主教教宗方濟各的葬禮期間再次會晤，有助於化解雙方的緊張關係，並最終敲定礦產協議。

    川普與澤倫斯基原定於上週的7大工業國集團（G7）加拿大峰會中再次會面，但川普最終取消會議，理由是必須返回華府處理以色列與伊朗不斷升級的衝突。美國隨後對伊朗核設施進行打擊，但也戲劇性地促成以色列與伊朗達成停火。

    取消的G7會議，以及川普對愛國者飛彈供應有限的評論，凸顯烏克蘭當前面臨的艱難局勢。隨著川普政府將注意力轉向中東，基輔可能喪失必要的外交籌碼與軍事援助，以結束與俄羅斯的戰爭。澤倫斯基出席北約峰會，目的正是要確保烏克蘭仍位居盟友的首要議程，但川普在記者會上花更多時間談論美國對伊朗核設施的攻擊，而非烏克蘭戰爭。

    除了可能提供愛國者系統的宣示外，川普僅重申他希望看到烏俄戰爭結束。他也坦承，俄羅斯總統普廷「可能」抱持超越烏克蘭的領土野心，但未進一步說明。

    報導指出，川普對愛國者系統的表態，可能為烏克蘭開啟採購更多防空系統的可能性。面對俄軍日益加劇的空襲造成大量平民傷亡，烏克蘭急需這類防禦武器。澤倫斯基4月間曾表示，他已準備好以約150億美元購買10套愛國者防空系統。

    烏克蘭也希望川普支持一項跨黨派法案，對俄國實施大規模制裁。該法案已在參議院遭到擱置，因為共和黨議員仍在等待川普表態。然而，川普一再展現不願激怒普廷的態度，美國政府也已明確表示，不打算對俄國施加進一步制裁。

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