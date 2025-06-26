中國戰狼將以色列類比納粹挨轟 常轉發蔡正元、郭正亮言論被起底

中國駐大阪總領事薛劍近日將以色列類比納粹德國的言論引撻伐。（取自微博）

2025/06/26 01:02

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中國戰狼薛劍貼納粹文嗆以色列 美駐日大使批「未被訓練的小狗」

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以伊衝突全球關注，中國駐日本大阪總領事薛劍在以色列發動「雄獅崛起」奇襲伊朗的隔天（14日），在社群貼出一張圖，將以色列類比為納粹德國，引發撻伐，但薛劍不改中國外交戰狼風格，回嗆批評他的人。印太戰略智庫執行長矢板明夫25日指出，他翻查薛劍過往在X平台的推文，意外發現他經常轉發台灣親共名嘴蔡正元、郭正亮等人的言論。

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矢板明夫25日深夜在臉書發文，「中東的伊朗以色列大戰剛剛停火，中國駐日本的外交官又開始大殺四方，先後和以色列的駐日大使、美國的駐日大使吵架，引起了日本社會的關注。最初在網路上挑起爭端的，是中國駐大阪總領事薛劍。這名戰狼外交官在以色列襲擊伊朗之後的6月14日，在社交平台上發文將納粹德國國旗與以色列國旗並排，同時製表指『納粹（1933-1945年）是屠殺猶太人；以色列（1948-）是猶太人屠殺（他人）」。」

「他的帖文還稱，『對納粹德國而言，美國是敵國；對以色列而言，美國是提款機』。薛劍的貼文還批評以色列『自認為是特別神聖的民』、『漠視國際法』、『陸續開墾所佔領的土地』等，內容引起了圍觀。」

矢板明夫接著說：「把以色列與納粹德國相提並論，惹惱了以色列駐日本大使柯恩（Gilad Cohen）。柯恩隨即發文譴責薛劍的言論是『煽動對以色列的仇恨』，『是反猶太主義的、危險的，是對大屠殺記憶的嚴重侮辱』。柯恩還補充道，『以色列正在抵禦一個試圖實施種族滅絕的伊朗政權，該政權曾公開宣稱要用核武器消滅以色列，並擁有大量彈道飛彈。我敦促日本外務省立即採取果斷行動。反猶太主義和煽動仇恨的行為在日本不應該被容忍』。」

「24日，美國駐日本大使葛拉斯（George Glass）也發文批評薛劍，說薛劍把納粹德國跟以色列相提並論一事『充分展現了令人震驚的反猶太主義、無知與粗俗。與其說他是戰狼，還不如說他更像是一隻未經訓練的小狗』。薛劍隨即反擊稱葛拉斯正在進行『卑鄙的個人攻擊』，並指責說『希望你能清楚地意識到，你的行為是多麼的傲慢、無恥，並且偏離常識』。」

矢板明夫最後寫道，「薛劍是中國外交部中最喜歡攻擊別人的外交官之一。2021年底出任住大阪總領事之後，已經多次和日本的保守派政治人物展開過唇槍舌戰，兩年前還曾無緣無故地發文指名謾罵過我。剛才查看他的X帖文，發現他還經常轉發蔡正元、郭正亮等人的言論。這一次，他跳出來力挺伊朗、攻擊以色列和美國，讓日本民眾更加看清了中國外交官的嘴臉。」

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