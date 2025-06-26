復出失利！紐約市長民主黨初選 前州長古莫坦承敗選

爭取代表美國民主黨競選紐約市長的紐約州州眾議員曼達尼，25日在初選開票趴上對支持者揮手。（路透）

2025/06/26 00:01

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國民主黨24日舉行紐約市長候選人黨內初選，力圖重返政壇、民調表現不俗的前紐約州長古莫（Andrew Cuomo），爆冷敗給年僅33歲的紐約州眾議院議員曼達尼（Zohran Mamdani）。分析家稱此結果是左傾的紐約市以選票教訓民主黨資深溫和派，但也不排除與個別候選人對以色列的立場有關。

根據美聯社，在已開出的93%的選票中，自稱社會主義者的曼達尼以43.5%的得票率領先群倫，古莫36.4%屈居第二。儘管這場黨內初選的結果技術上來說尚未正式出爐，但67歲、競選期間憑藉高知名度幾乎霸榜各項民調的古莫，已致電曼達尼坦認敗選；曼達尼則在支持者的簇擁下發表勝選演說，「我們今晚締造歷史…我們贏了，因為紐約市民為一座他們負擔得起的城市挺身而出」。

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民主黨的紐約市長初選並非單純依得票數多寡定勝負，而是採「複選排名制」，即選民可依個人喜好圈選最多5人並將之排序，拿到過半排名第一選票的候選人勝出；若首輪計票無人拿到過半排名第一的選票，則會在淘汰得票最低者後重新計票，此一過程需耗時數日，估計最終結果會在7月1日出爐。

民主黨在去年大選中痛失白宮與國會參眾兩院主導權後陷入困境，即便是逾10人競逐的紐約市長黨內初選也難以降低該黨的焦慮；但曼達尼競選時憑藉深諳社群媒體的年輕人與承諾改善城市負擔力，營造出活潑輕快的氣氛，顯然與選民產生共鳴，紐約時報稱之為從破裂的民主黨中崛起的政壇新星。

此外，身為在烏干達出生的穆斯林，曼達尼也巴勒斯坦人發聲，並指責以色列「種族滅絕」；相較之下，4年前因性騷擾醜聞請辭紐約州長、還被控在新冠疫情期間管理不善的古莫，則堅定支持以色列。

紐約市長選舉將於今年11月4日投票。

螢幕上的美國民主黨紐約市長場黨內初選開票結果顯示，紐約州眾議員曼達尼領先前紐約州長古莫。（彭博）

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