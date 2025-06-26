遊日注意！世界最危險植物疑現蹤北海道 誤觸恐長大水泡甚至失明

北海道大學24日下午在校園內，疑似發現號稱世界上最危險、最毒的植物「大豕草」。（路透檔案照）

2025/06/26 00:50

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕最近北海道某大學校園疑似發現號稱世界上最危險、最毒的植物「大豕草」（Giant Hogweed，學名Heracleum mantegazzianum），校方已請專家進行調查，並採取封鎖措施。

大豕草是一種多年生開花草本植物，其分泌汁液有毒且含光敏性物質，人體若不慎沾黏上汁液並暴露在陽光下，恐起巨大水泡或皮膚炎，嚴重者甚至會灼傷，若跑到眼睛則會失明。

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根據日媒《產經新聞》報導，位於札幌市中心的北海道大學，本月24日下午在校園東南側一條道路上，發現生長10多株疑似大豕草的植物。由於該地點有許多學生和民眾會經過，校方立即封鎖植物生長區域，避免有人誤觸。

北海道大學表示，校方收到消息後就通報相關部門，並委託專家進行調查確認。

在北海道當地長期進行動植物寫生的專家川崎映，24日、25日接連轉發相關消息，提醒民眾千萬要小心。川崎映還PO出自己約莫10年前，造訪某植物園誤觸大豕草，手掌長了超大水泡的駭人照片示警。

川崎映PO出自己10年前誤觸大豕草，手掌出現超大水泡的駭人照片示警。（圖翻攝自川崎映X平台）

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