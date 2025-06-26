首爾地鐵驚悚縱火片! 67歲男不滿離婚判決 孕婦跌倒照樣冷血點火

元男點燃汽油瞬間，車廂內火光沖天。（擷取自allkpop）

2025/06/26 00:36

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓首爾地鐵驚傳縱火攻擊！上月31日一名67歲元姓男子在車廂內潑灑汽油後點火，造成6人受傷、129人現場緊急治療，整起案件震驚社會。南韓檢方近日公布車內監視器畫面，並以殺人未遂等多項罪名正式起訴犯嫌。

綜合《韓聯社》報導，案發當日上午8時42分，一列行經汝矣渡口至麻浦站的5號線列車內，元男突將汽油潑灑於地板並點火，引發火勢迅速蔓延，造成大批乘客慌忙逃生，甚至有人嚇到跌倒。事發後一節車廂部分燒毀，財損超過3億韓元（約新台幣647萬元），包括元男在內23人因吸入濃煙送醫，129人則在現場接受緊急處置。

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檢方公開的畫面顯示，元男犯案過程冷血無情，即便有孕婦因滑倒受困仍堅持點火，火勢伴隨黑煙迅速蔓延至整節車廂。當局強調，在滿載乘客的地鐵潑油縱火，已構成類恐怖攻擊的殺傷行為，若當時疏散稍有延誤，恐釀成更大傷亡。

調查指出，元男因對離婚訴訟判決不滿，企圖藉攻擊公共交通工具引起社會關注。他於案發前10天購買汽油，前一天來回搭乘多條地鐵尋找下手機會，並提前變賣資產、轉移存款給親屬。檢方強調其行為蓄意明確，將代表481名乘客中已掌握身分的160人，依殺人未遂罪名追訴元嫌。

CCTV footage of Seoul subway arson released, suspect indicted for attempted murder of 160 passengers



cr. ALLKPOP, MBCNEWS pic.twitter.com/Zgm2Q3ta3B — Ara Nata （@aranata07） June 25, 2025

犯案嫌疑人元男。（擷取自X）

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