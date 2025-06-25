川普沒在吹！ 伊朗首度公開承認：核設施遭受嚴重破壞

伊朗外交部發言人巴蓋伊證實，伊朗核設施在美軍空襲下遭受重創。（法新社）

2025/06/25 23:47

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劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以色列與伊朗歷時12天的衝突，在美國總統川普和卡達居中斡旋下，24日達成停火協議並生效。而伊朗官方本週三（25日）首度公開承認，在遭受美國的空襲後，該國核設施確實「嚴重毀損」。

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以色列本月13日無預警發動代號名「雄獅崛起」的大規模奇襲，重創伊朗國防及核武發展計畫。而美國22日直接介入衝突，開展「午夜之錘行動」（Operation Midnight Hammer），出動7架B-2轟炸機，向伊朗投放總計14枚GBU-57巨型鑽地彈，重點攻擊堅固的福爾多（Fordow）地下鈾濃縮設施，其他遭受攻擊的還有位於納坦茲（Natanz）和伊斯法罕（Esfahan）的核設施。

據《以色列時報》報導，美軍轟炸伊朗後川普聲稱「完全摧毀」，但具體受損狀況，外界仍在研究評估。不過伊朗外交部發言人巴蓋伊（Esmail Baghaei）25日接受「半島電視台」（Al Jazeera）採訪時雖拒絕透露相關細節，但承認伊朗的核設施在美國空襲下遭受嚴重破壞。這是以伊13日爆發衝突以來，伊朗政權首次承認核設施受到重創。

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