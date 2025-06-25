川澤會再上演！川普意志主導北約峰會 澤倫斯基閉門會談50分鐘

烏克蘭總統澤倫斯基與美國總統川普25日於海牙舉行關鍵會談；圖為兩年2月28日在白宮會面。（路透檔案照）

2025/06/25 23:21

〔編譯陳成良／綜合報導〕在一場被美國總統川普意志徹底重塑的北大西洋公約組織（NATO）峰會上，烏克蘭總統澤倫斯基25日於荷蘭海牙與川普進行了長達50分鐘的關鍵閉門會談。根據英國《獨立報》等外媒引述烏克蘭消息人士透露，澤倫斯基對會談結果感到「滿意」，但這場會面發生的背景，以及峰會本身引發的爭議，已凸顯出烏克蘭在歐美新權力格局下的艱難處境。

報導引述烏克蘭國家公共電視台說法指出，澤倫斯基在會中與川普進行了「實質性」討論，議題涵蓋如何實現停火與真正和平、採購「愛國者」飛彈等美製武器，以及透過更嚴厲的制裁向莫斯科施壓。川普在會後記者會簡短表示，希望烏克蘭的衝突能夠「獲得解決」，同時再次強調，若他擔任總統，戰爭根本不會爆發。

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這次備受矚目的「川澤會」，是在極具「川普色彩」的北約新權力格局下登場。根據《歐洲新聞世界》（NewsWorldEurope）報導，峰會應川普的強烈要求，正式背書了成員國在2035年前，將國防開支提升到國內生產毛額（GDP）5％的更高目標。

與此同時，峰會最終發布的聯合公報措辭，也引發了盟國間的緊張關係。公報雖重申支持烏克蘭，但並未如以往般明確譴責俄羅斯的入侵行動。部分輿論質疑，這是為了取悅川普而刻意軟化立場。不過，英國首相施凱爾（Keir Starmer）對此說法予以否認，強調北約的立場並未改變。

報導指出，這場峰會的種種細節，都折射出澤倫斯基此次會談的複雜性與高風險。他不僅要面對一個要求盟友付出更多的美國總統，還必須在一個可能為求內部和諧而對俄態度趨於模糊的聯盟中，為自己國家爭取最迫切的軍事與外交支持。

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