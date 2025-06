美國總統川普(右)與北約秘書長呂特(左)25日在北約領袖峰會上拍攝團體照時對視。(法新社)

2025/06/25 23:11

〔編譯張沛元/綜合報導〕身為全世界最有權勢的領導人,向來愛幫政敵取綽號的美國總統川普,25日反被北大西洋公約組織(NATO)秘書長呂特(Mark Rutte)取綽號:「爹地」(daddy)。

當兩位領袖在北約峰會開始前閒聊打趣時,川普再次把近日交火的伊朗與以色列比喻為小孩吵架。

請繼續往下閱讀...

川普說:「他們吵了個大架,就像中小學校園裡的倆小孩」…他們打得可兇了,拉都拉不住,那就讓他們先打個2,3分鐘,之後再阻止就容易多了。」

呂特在一旁打趣說:「然後爹地有時就得撂重話。」

呂特此言顯然意指川普稍早在白宮痛罵以伊兩國違反停火協議時,脫口說出「他×的」。

川普被呂特的話逗笑,坦承「人人都說,『嗯,你得用某個字』。」

川普雖然脾氣暴躁易怒,但鮮少公開場合罵髒話,以致他稍早在白宮痛罵以伊「打這麼久、這麼激烈,他們他×的根本不知道自己在幹啥」(they don't know what the f**k they're doing)時,令人錯愕。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法