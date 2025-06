中國戰狼薛劍貼納粹文嗆以色列 美駐日大使批「未被訓練的小狗」

2025/06/25 22:40

〔編譯管淑平/綜合報導〕以色列與伊朗戰爭期間,中國駐日本大阪總領事薛劍曾發文,將以色列類比納粹德國,遭外界撻伐。這篇發文現在雖已刪除,但是風波尚未平息,美國駐日本大使葛拉斯(George Glass)24日批評薛劍,有如「未被訓練的小狗」。

葛拉斯24日在駐日美國大使的X官方帳號,以英文、日文雙語發文,指「中國的駐大阪總領事薛劍,在現已刪除的發文把以色列比為納粹德國,展現出令人震驚的反猶、無知以及粗俗,與其說他是戰狼外交官,不如說是一隻未被訓練的小狗」。

葛拉斯所指的是,薛劍14日發文貼出納粹德國國旗和以色列國旗,寫道「納粹(1933-1945年)屠殺猶太人,以色列(1948-)是猶太人屠殺(其他人)」等批評以色列,以及嘲諷美國與以色列關係的言論。以色列駐日大使柯恩(Gilad Cohen)19日發文反駁,指薛劍的發文「越界」,「不僅可恥、反猶太主義、危險,也是對猶太大屠殺記憶的侮辱」,表示「不容許有人在日本做出反猶太主義或煽動的行為」,呼籲日本外務省採取堅決行動處理。薛劍該篇發文現已被刪除。

「戰狼外交」是2010年代興起的說法,用於形容中國官員對外採取的對抗性言論。薛劍24日回應葛拉斯的發文,反批「小狗」、「卑鄙」、「傲慢無恥」。

這並非4月才上任的葛拉斯,第一次對中國大使開嗆,他6月初與中國駐日本大使吳江浩,先就日本和中國針對恢復日本水產出口到中國的相關程序達成協議一事,之後為中國六四天安門事件36週年,葛拉斯貼出著名的「坦克人」照片,寫道「為了自由和民主奮鬥,永遠值得」,吳江浩則提到美國政府限制哈佛大學招收國際學生的爭議,兩人你來我往發文互嗆。葛拉斯4月履新時曾說,美國和日本必須共同「反擊像中國這樣的國家」。

