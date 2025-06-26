中國產能過剩加速擴散！比亞迪恐殺進台灣？ 謝金河曝郭智輝這樣保證......

最近傳出比亞迪要「殺進台灣」，引發擔憂，謝金河特別去問了經濟部長郭智輝。（路透）

2025/06/26 00:23

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國近年經濟表現疲軟，財信傳媒董事長謝金河25日直指中國的「內捲」效應正在加速擴散，中國電動汽車巨頭「比亞迪」（BYD）5月底大幅降價，削價競爭帶來的衝擊，正蔓延至整個中國汽車產業，不少同業大老都站起來痛罵比亞迪。另外，最近傳出比亞迪要「殺進台灣」，引發擔憂，謝金河特別去問經濟部長，也揭露郭智輝親口說出的答案。

在中國，「內捲」一詞，指的是過度的內部競爭和消耗戰，導致經濟放緩。謝金河25日在臉書發文指出，比亞迪日前將旗下車款一口氣降價三成，引來浙江汽車製造商「吉利汽車」創辦人李書福大罵，比亞迪董事長王傳福是「捲王」；總部位於河北的「長城汽車」董事長魏建軍，更是不客氣點名比亞迪是「恒大第二」，「比亞迪掀起的價格戰，觸動同業可能有生存不下去的壓力，紛紛站出來開罵，背後張力是大的。」

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「如果大家仔細看新聞，運送電動車的貨櫃輪，經常在海上發生火燒船的景象，而且頻率逐漸升高，背後原因不明。不過這讓我想到90年代，台灣有一些上市公司炒股票，到了紙包不住火的時候，公司假出貨，開了L/C（信用狀），有一家生產監視器的中強電子，把船上整貨櫃產品扔擲入大海……這個假帳最後紙不住火，最後中強電子的股票變成壁紙。」

謝金河接著說：「中國電動車內捲，現在捲到上游的碳化矽（SiC）與氮化鎵（GaN），過去第三類半導體為電動車而崛起，成為最熱門產業，全球競相投入，台灣、日本、中國、美國都大力投資。沒想到美國碳化矽晶圓龍頭『Wolfspeed』近日宣布破產，留下65億美元（約新台幣1900億）債務，股價從142.14美元（約新台幣4200元）跌到0.82美元（約新台幣24元）。」

「當年碳化矽狂熱的時候，大家搶著投資，日本半導體大廠「瑞薩電子」（Renesas Electronics）後來搶投20億美元（約新台幣590億），從可轉債變成普通股，如今完全提列虧損。Wolfspeed是政府奬勵、補貼的產業，如今連美國都不支。Wolfspeed倒下，台灣的經濟報紙都說轉單效應，台灣會受惠。其實這個產業已殺到見骨，怎麼轉都沒有用，結果股價一天反彈又跌回去。過去中國的內捲只在傳統產業，如今當紅的科技產業也捲過來，今年到明年，電動車產業的殺戮引發的上中下游全面性衝擊可能浮現！」

另外，最近傳出比亞迪將繞道泰國以豪華品牌「騰勢」（比亞迪與賓士合資成立的中國高端新能源汽車品牌）整車進口台灣，讓台灣車市擔憂引爆殺價戰。謝金河對此表示，「台灣最近媒體大力放消息說比亞迪會殺過來！我當面問郭智輝部長，他說100%不會發生！」

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