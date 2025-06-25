熊熊聖火 降妖除魔！被以色列逼到末路 伊朗駐中大使館曾發金庸「明教禱文」

伊朗駐中大使館近日在微博發表悲壯「誓詞」，疑似引用金庸武俠名作《倚天屠龍記》中的「明教禱文」。（圖翻攝自伊朗駐中大使館微博）

2025/06/25 23:24

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以色列和伊朗的衝突受到國際高度關注。上週伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）在社群高喊「戰鬥開始」，官媒還釋出「手摸核彈」等具濃厚威脅意味的影片，伊朗駐中國大使館也在微博發表悲壯「誓詞」，而且還疑似引用金庸武俠名作《倚天屠龍記》中的「明教禱文」，引發中國網友熱議。

以色列本月13日發動代號名「雄獅崛起」大規模奇襲，重創伊朗國防及核武發展計畫，伊朗隨即祭出反擊，雙方持續互轟，引發國際擔憂區域局勢失控。不過25日在美國總統川普和卡達居中斡旋下，以伊兩國達成分階段停火協議，總算讓緊張情勢稍微降溫。

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以伊持續12天的衝突，目前看來是伊朗受創較重。上週伊朗似乎打算豁出去，不僅哈米尼在X平台以波斯語宣告「戰鬥開始」，伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台（IRIB）旗下的阿拉伯通訊社，也PO出一段長17秒的「手摸核彈」影片，一度讓各界擔心伊朗被逼到狗急跳牆，發動核戰爭。

同樣在上週，伊朗駐中國大使館微博突然發布一段發射飛彈的影片，搭配文字「熊熊聖火，降妖除魔；焚以殘軀，還世太平」，字句間顯露悲壯之意。伊朗駐中使館這篇貼文曝光後，隨即引發中國網友熱議，不少人認為這段文字與金庸《倚天屠龍記》中的「明教」被六大門派圍攻總部崑崙山光明頂時，明教中人為表明殉教決心，齊聲誦念的禱文類似。

書中原文為「焚我殘軀，熊熊聖火。生亦何歡，死亦何苦？為善除惡，唯光明故。喜樂悲愁，皆歸塵土。憐我世人，憂患實多！憐我世人，憂患實多！」中網友認為，明教中人誦唸該禱文時被逼至末路的心境，伊朗可能深有感觸；而且《倚天》中的明教是以歷史上曾活躍於中國的「祆教」支派「摩尼教（將祆教、基督教、佛教混合的宗教哲學體系）」為原型，摩尼教最早是公元3世紀中葉波斯先知摩尼所創立，要說的話其實與自視為古波斯帝國傳人伊朗也有關係。

該貼文吸印上萬名中網友按讚，「這是被八大門派被圍攻光明頂了？」、「黔驢技窮了屬於是」、「我還以為是P的，是真的啊！憐我世人，憂患實多是吧，明教果然起源波斯」、「這是拜火教異端，駐華大使館人員引用異端字句，應該受伊斯蘭法制裁」、「快去請張無忌、小昭，請回聖火令！」

伊朗駐中大使館微博發布一段發射飛彈的影片，搭配文字「熊熊聖火，降妖除魔；焚以殘軀，還世太平」，引發中國網友熱議。（圖翻攝自伊朗駐中大使館微博）

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