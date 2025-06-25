驚悚影片曝光！邊玩手機邊工作 他腳踩空連同拖板車摔進電梯井

男子邊玩手機邊工作時，沒注意升降梯還沒來就一腳踩空，連人帶車墜入電梯井。（擷取自「中國傻事」臉書）

2025/06/25 22:07

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國廣東昨（24日）發生一起工安意外，一名男子在工廠內邊玩手機邊等待升降梯時，完全沒注意到升降梯還未升起，就拉著拖板車要進入，導致他連人帶車墜入電梯井，驚悚影片今日在網路 不斷瘋傳。

中國廣東小欖鎮昨日晚上8點時，一名在工廠工作的年輕男子專注地滑手機，並等待升降梯準備運送拖板車，沒想到升降梯還沒到達樓層，盯著手機螢幕的年輕男子，就拉著拖板車踏入懸空空間，導致他連人帶車一同墜入電梯井，險象環生影片在網路瘋傳。

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根據報導，男子從2樓墜下，工廠員工發現後迅速將他送醫，所幸送醫時男子還有意識，並沒有生命危險。影片曝光後，網友紛紛嚇傻表示，「那個推車很重，砸下去沒死算好運」、「再看手機啊，馬路上也超多這種人，走路一直低頭看手機，過馬路也是猛低頭看手機，出事剛好而已」、「這種人超多，連走去廁所路上都是一直看手機，遲早出事」、「所以工廠禁止手機，要用手機一律走出作業區」、「這是環境工作安全的問題，怎麼會電梯還沒來可以開門的？」

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