類比轟炸廣島、長崎 川普堅稱「徹底摧毀」伊朗核設施 防長查洩密

川普25日在荷蘭出席北約峰會。（路透）

2025/06/25 20:43

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國國防部「國防情報局」（DIA）23日針對美軍轟炸伊朗3處核設施行動做出初步評估，指轟炸行動僅使伊朗核武發展進度延後數月。這項評估與總統川普所宣稱「徹底摧毀」之說矛盾，不過，川普25日在荷蘭出席北約峰會，依然堅稱相關核設施「完全被徹底摧毀」，並將轟炸伊朗核設施行動，與當年美軍對日本廣島、長崎投下原子彈促使二戰結束相提並論。

《美國有線電視新聞網（CNN）》、《美聯社》、《華爾街日報》等多家媒體引述了解這份初步評估內容的消息人士說法，情報評估認為，美軍針對伊朗納坦茲、福爾多和伊斯法罕3處核設施進行的轟炸行動，確實造成顯著損害，但是未完全摧毀，而且提煉濃縮鈾到武器級濃度所需的離心機也大致完好。其中位於地下深處的福爾多鈾濃縮廠，進入其地下設施的入口坍塌、結構受損，但是地下設施未被摧毀。一名了解這份評估內容的官員表示，伊朗依然保有提煉濃縮鈾的能力，伊朗可能也事先遷移鈾濃縮物質，或許另有其他祕密地點進行濃縮鈾。

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這份評估顯然與美國總統川普的說法矛盾，川普在轟炸行動後，多次表示行動十分成功，「徹底摧毀」該3處核設施。25日在荷蘭出席北約峰會的川普表示，這份評估「尚未定論」，僅是初步評估，並堅稱美軍的打擊行動已使伊朗相關核設施「完全被徹底摧毀」。川普將下令進行這場轟炸行動，與二戰期間美軍在日本廣島和長崎投下原子彈，促使戰爭結束，相提並論。川普說，「那次打擊難道沒有成功嗎？那一擊結束了戰爭（二戰）。我不想用廣島、不想用長崎的例子，但是基本上是同樣的事，那場打擊結束了那場戰爭，這次結束了這場（以伊）戰爭」。

稍早白宮發言人李威特發文回應，表示這份「據稱的『評估』完全錯誤」，並指該報告被列為最高機密，卻遭「情報圈裡的不明、低階魯蛇（loser）」洩露給媒體。國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）24日發文，也質疑這份報告，表示「根據我們所見的一切，我看過這些，我們的轟炸行動徹底摧毀伊朗製造核武的能力」，「任何說那些炸彈沒有摧毀的人，只是試圖要打擊總統和這場成功的任務」；赫格塞斯25日出席北約峰會時，進一步表示，聯邦調查局（FBI）已經著手調查，這份情報評估報告為何會外流。掌管所有情報機關的國家情報首長辦公室拒絕評論，國防情報局未回應報導。

華爾街日報指出，國防情報局是依據軍方的損害評估做出初步報告，報告中也提醒，隨著之後收集到更多情資，這份評估還有可能變化。一名美國政府高層官員證實有這份報告，但尚不足以被提交給國防部最高領導階層。不過數名國會議員已經看過或者接觸過這份報告。

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