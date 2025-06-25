北約允諾增軍費 川普出席峰會：所有人巨大勝利

國總統川普出席在北大西洋公約組織峰會。（法新社）

2025/06/25 20:57

〔中央社〕美國總統川普今天在北大西洋公約組織高峰會中與盟國言歸於好，稱北約預期中的提高軍費協議是「每一個人的巨大勝利」。

法新社報導，為了讓善變的川普如期與會，這場在荷蘭海牙（The Hague）舉行的峰會每個環節都經過精心設計，不僅縮短正式會議，還安排他下榻荷蘭王宮。

請繼續往下閱讀...

相關策略似乎奏效，至少截至目前是如此：北大西洋公約組織（NATO）擬定的協議中，32個成員國將允諾2035年之前把國防開支提升到占國內生產毛額（GDP）的5％，川普看起來對此相當讚賞。

川普表示：「我認為這是每一個人的巨大勝利，我們很快就會達到平等，不得不如此。」

他還說：「我多年以來一直要求他們提升到5％，他們將提升到5％……，我認為這是非常重大的消息。」

北約秘書長呂特（Mark Rutte）告訴記者，荷蘭國王亞歷山大（Willem-Alexander）昨晚於王宮舉行晚宴時，川普「心情特別好」，並說他的好心情看起來受到東道主感染。

川普於自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）平台發文寫道：「在美麗的荷蘭展開這一天。國王和王后高雅出眾，我們的早餐會議很棒！」

在北約峰會中，各國領袖紛紛宣布擬議的軍費提升計畫「具歷史性意義」。

比利時總理德威弗（Bart De Wever）表示，「在一個非常艱難時代」，歐洲必須肩負起自身安全的責任。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法