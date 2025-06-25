川普驚爆：以色列特工已潛入伊朗核設施 伊朗未及轉移任何物資

美國總統川普25日在荷蘭海牙的北約峰會上，語出驚人地透露以色列已派遣特工潛入伊朗核設施，此番言論形同洩漏盟邦機密行動，並引發外界對空襲真實成果的質疑。（美聯社）

2025/06/25 20:40

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普25日在荷蘭出席北約峰會時罕見透露，在美軍日前空襲伊朗後，以色列特工已成功潛入遭炸的福爾多（Fordo）鈾濃縮設施，並回報現場為「徹底摧毀」。他強調美方行動迅速，伊朗未及轉移任何物資。不過，以色列內部對破壞程度仍存疑，顯示雙方在戰果評估上出現落差。

據《以色列時報》報導，川普在與媒體茶敘中指出：「他們（以色列）有些人進去了……他們說那裡被徹底摧毀。」他補充，炸彈命中精準，擊中福爾多深層地下設施，「我相信他們根本沒機會帶出任何東西，因為我們動作非常快」。美國國防部長赫格塞斯也表示：「任務完美無缺……直接打進福爾多下方，造成毀滅性破壞。」

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川普同時強硬表態，警告如果德黑蘭試圖重啟核濃縮活動，美國將再次對伊朗發動攻擊。

報導指，川普的說法引發以色列國內疑問。以色列公共廣播公司《KAN》報導，官員表示對於是否派特工進入福爾多一事並不知情，顯示美方單方面公開內情可能未經協調。此舉再度引發外界對川普處理機密情報方式的關注。

然而，就在川普高調宣稱戰果豐碩的同時，美國廣播公司新聞網（ABC News）與以色列媒體，卻引述多名不具名的以色列消息人士，給出了截然不同的悲觀評估。一名消息人士直言，福爾多核設施的受損情況「真的非常不理想」（really not good）。

報導引述以方消息稱，目前仍無法確定伊朗在空襲前轉移了多少濃縮鈾，或還有多少離心機仍可運作，最終的評估報告可能需要數月時間才能完成，甚至根本無法得出確切結論。

報導引述情報圈人士指出，針對福爾多設施的毀損情況可能需數月才能得出定論。國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi）日前表示，伊朗已告知當局，為保護濃縮鈾存量已採取「特殊措施」，但未具體說明。

福爾多設施位於山體深處，一直被視為伊朗最具防禦力的鈾濃縮基地。此次美以聯手空襲後傳出特工進入現場情報蒐證，顯示軍事打擊與情報行動雙軌並進。專家指出，若美方能證實福爾多遭重創，將大幅延遲伊朗核計畫進展，也釋放強烈嚇阻訊號。

福爾多核設施旁的山腰上，被美軍GBU-57「巨型鑽地彈」打出6個大洞，其中3個一組排成一列，另一組3個排列成近似直角三角形，坑口周邊看不太到破碎砂石、建物殘骸。（衛星圖像Maxar Technologies/歐新社）

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