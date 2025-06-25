為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    川普驚爆：以色列特工已潛入伊朗核設施 伊朗未及轉移任何物資

    美國總統川普25日在荷蘭海牙的北約峰會上，語出驚人地透露以色列已派遣特工潛入伊朗核設施，此番言論形同洩漏盟邦機密行動，並引發外界對空襲真實成果的質疑。（美聯社）

    美國總統川普25日在荷蘭海牙的北約峰會上，語出驚人地透露以色列已派遣特工潛入伊朗核設施，此番言論形同洩漏盟邦機密行動，並引發外界對空襲真實成果的質疑。（美聯社）

    2025/06/25 20:40

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普25日在荷蘭出席北約峰會時罕見透露，在美軍日前空襲伊朗後，以色列特工已成功潛入遭炸的福爾多（Fordo）鈾濃縮設施，並回報現場為「徹底摧毀」。他強調美方行動迅速，伊朗未及轉移任何物資。不過，以色列內部對破壞程度仍存疑，顯示雙方在戰果評估上出現落差。

    據《以色列時報》報導，川普在與媒體茶敘中指出：「他們（以色列）有些人進去了……他們說那裡被徹底摧毀。」他補充，炸彈命中精準，擊中福爾多深層地下設施，「我相信他們根本沒機會帶出任何東西，因為我們動作非常快」。美國國防部長赫格塞斯也表示：「任務完美無缺……直接打進福爾多下方，造成毀滅性破壞。」

    川普同時強硬表態，警告如果德黑蘭試圖重啟核濃縮活動，美國將再次對伊朗發動攻擊。

    報導指，川普的說法引發以色列國內疑問。以色列公共廣播公司《KAN》報導，官員表示對於是否派特工進入福爾多一事並不知情，顯示美方單方面公開內情可能未經協調。此舉再度引發外界對川普處理機密情報方式的關注。

    然而，就在川普高調宣稱戰果豐碩的同時，美國廣播公司新聞網（ABC News）與以色列媒體，卻引述多名不具名的以色列消息人士，給出了截然不同的悲觀評估。一名消息人士直言，福爾多核設施的受損情況「真的非常不理想」（really not good）。

    報導引述以方消息稱，目前仍無法確定伊朗在空襲前轉移了多少濃縮鈾，或還有多少離心機仍可運作，最終的評估報告可能需要數月時間才能完成，甚至根本無法得出確切結論。

    報導引述情報圈人士指出，針對福爾多設施的毀損情況可能需數月才能得出定論。國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi）日前表示，伊朗已告知當局，為保護濃縮鈾存量已採取「特殊措施」，但未具體說明。

    福爾多設施位於山體深處，一直被視為伊朗最具防禦力的鈾濃縮基地。此次美以聯手空襲後傳出特工進入現場情報蒐證，顯示軍事打擊與情報行動雙軌並進。專家指出，若美方能證實福爾多遭重創，將大幅延遲伊朗核計畫進展，也釋放強烈嚇阻訊號。

    福爾多核設施旁的山腰上，被美軍GBU-57「巨型鑽地彈」打出6個大洞，其中3個一組排成一列，另一組3個排列成近似直角三角形，坑口周邊看不太到破碎砂石、建物殘骸。（衛星圖像Maxar Technologies/歐新社）

    福爾多核設施旁的山腰上，被美軍GBU-57「巨型鑽地彈」打出6個大洞，其中3個一組排成一列，另一組3個排列成近似直角三角形，坑口周邊看不太到破碎砂石、建物殘骸。（衛星圖像Maxar Technologies/歐新社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播