GDP占比未必5％？北約允提高軍費重點一覽

北大西洋公約組織領導人今天將在荷蘭海牙（The Hague）舉行的高峰會對於國防開支占國內生產毛額5％承諾簽署協議。（法新社）

2025/06/25 20:37

〔中央社〕北大西洋公約組織領導人今天將在荷蘭海牙（The Hague）舉行的高峰會中就國防開支占國內生產毛額5％承諾簽署協議，以滿足美國總統川普的要求。

法新社整理北大西洋公約組織（NATO）將簽署內容的重點如下：

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●國防開支占比會達5％嗎？未必

川普堅持北約國家國防開支占比須達國內生產毛額（GDP）5％門檻，遠遠超過當前的2％底線。

目前僅波蘭和波羅的海國家等少數北約盟國國防開支占比接近GDP的5％，就連美國去年占比都還不到3.4％。

北約32成員國經反覆討論後將川普要求的比例拆分成為兩部分，即2035年前專門用於核心軍事需求的占比須達3.5％，諸如網路安全和基礎設施等更廣泛性「國防相關」領域占比1.5％。

這讓呼籲盟國承擔責任的川普贏了面子，也讓手頭拮据的歐洲國家得到一點彈性。

●占比3.5％用於何處？

大部分開支仍將投入北約關鍵重點領域：原始軍力。

成員國上個月就對抗俄羅斯威脅所需所有硬體定下新目標，確切細節沒有公開，但內容將會涵蓋在這項自從冷戰以來最大幅度軍力提升計畫之中。

秘書長呂特（Mark Rutte）指出，北約規劃將防空能力提升5倍、增加數以千計戰車和裝甲車，以及數以百萬計砲彈。

同時，各國很可能會將數以十億美元計對烏克蘭軍援繼續納入其中來計算這個占比。

●1.5％部分為何？

承諾的其他部分涵蓋從橋梁、道路到網路安全等更廣泛得多的一系列領域。

北約表示，這些項目有助於防禦任何攻勢，同樣至關重要。

美國駐北約大使惠塔克（Matthew Whitaker）說：「若因道路或橋梁或鐵路無法承受那些戰車和戰車的重量，而無法將戰車開往前線，顯然這會讓它們一無是處。」

義大利已表示，擬議已久的連結本土與西西里島（Sicily Island）橋梁就應該納入這個類別之中。

●有無查核機制？

官員本來提出一項讓成員國答應年增0.2個百分點直到達成目標的計畫，終因一些不願遭到施壓的政府反對而放棄。

各國現在將得向北約提出顯示他們就此採取行動以及採購內容的年度報告。

另外，2029年北約就所需武器提出新目標時也將就此進行某種檢討，相關需求可能調整。

與此同時，不履行承諾的國家恐面臨惹惱川普的風險。

●有任何成員得以豁免嗎？

西班牙在成員國達成國防開支占GDP 5％協議後宣稱無需遵守這項目標。

但是呂特堅稱不可「拒絕參與」這項協議，每一個國家都必須提升到這個水準。

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