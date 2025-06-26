美國人1年有49小時蹲馬桶滑手機 專家示警：當心痔瘡、病毒感染

調查發現，手機成病菌溫床，感染風險高。示意圖。（資料照）

2025/06/26 00:08

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕在馬桶上滑手機已成現代人的常態，但你知道這習慣竟然年耗時近兩天嗎？一項最新調查指出，美國人平均每年花約49小時在如廁時滑手機，醫師提醒，這不僅是衛生問題，更可能帶來痔瘡等健康風險。

根據《紐約郵報》報導，浴室用品公司QS Supplies調查500名美國人的如廁習慣，結果發現66％的人會在馬桶上看社群媒體、40％看影片、37％回訊息、36％看新聞或寫email，甚至有2％的人坦承曾邊如廁邊視訊通話。調查中，Z世代（1997年到2012年出生）是最常在馬桶上滑手機的族群，平均一年滑足54小時。

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報告指出，61％的人會為了「滑完手機」而刻意在馬桶上坐久一點，42％的人把廁所當成暫時的避風港，還有超過一半（51％）坦言，只是想在廁所裡獨處一下。

QS Supplies主管法魯克．曼伯（Farook Member）說，這些數據顯示社群媒體已滲透到人們最私密的時刻。不過他也提醒，如廁時滑手機其實「比你想像的更髒」，研究指出，僅有25％的人會在如廁後清潔手機，而手機表面的汙染率可高達68％。

醫師警告，汙染的手機可能成為病毒溫床，傳播感冒、流感、腸胃炎等疾病，尤其許多人洗完手卻忽略清潔手機，反而讓細菌隨身帶著走。

此外，長時間坐在馬桶上滑手機，無論是否出力排便，都可能增加痔瘡風險。醫師建議採取「10至15分鐘規則」，如廁時間一旦超過，就應起身活動、放下手機，避免演變成「TikTok臀」或其他尷尬又不適的症狀。

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