尹錫悅暫逃繫獄！南韓法院駁回逮捕令 特檢通牒：6/28到案

南韓前總統尹錫悅因「123戒嚴案」遭彈劾後，多次赴法院出庭。（美聯社資料照）

2025/06/25 19:46

〔編譯陳成良／綜合報導〕南韓前總統尹錫悅的「123戒嚴案」調查迎來戲劇性轉折。根據《韓聯社》報導，首爾中央地方法院25日駁回了特別檢察官團隊針對尹錫悅提出的逮捕令聲請。然而，這並非尹錫悅的全面勝利，法院駁回的理由，反倒將他逼上了週末必須到案說明的絕路。特檢團隊已立即向尹錫悅發出最後通牒，要求其於週六（28日） 上午9點準時出席，若再度缺席，將考慮重新聲請逮捕。

特檢團隊是在尹錫悅三度拒絕出席傳喚後，24日以妨礙特殊公務執行等罪嫌，向法院聲請簽發逮捕令，意圖強制其到案。但法院審理後認為，尹錫悅方面已說，「若特檢再度傳喚，將會出席」，因此暫無逮捕的必要性，駁回聲請。

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三度拒傳 特檢羅列滅證嫌疑

然而，特檢團隊顯然將此視為尹錫悅的「最後機會」。在法院裁決出爐後，特檢火速採取行動，立即正式通知尹錫悅及其律師團隊，要求其於28日上午到案。這場原先的「程序攻防」，已演變為一場備受全國矚目的「週末攤牌」。

這次司法風暴的核心，源於尹錫悅去年底發布的短命戒嚴令。特檢團隊指控，尹錫悅不僅涉嫌內亂罪，更在調查過程中濫用職權、妨礙司法。

根據韓媒揭露，特檢之所以強力聲請逮捕，是因為掌握了尹錫悅妨礙調查的具體嫌疑，包括：下令總統警衛處人員抵制特檢的逮捕行動，以及指示前國軍特戰司令官郭鐘根等人，刪除其「防監聽手機」（俗稱拋棄式手機）內的相關通聯資訊，有湮滅證據之虞。如今尹錫悅是否會在28日親自現身說明，將成為決定南韓政局與司法威信的關鍵時刻。

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