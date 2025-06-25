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    美軍轟炸3座核設施 伊朗副外長喊話要華府賠錢

    伊朗副外交部長哈蒂柏札德要求美國針對他們炸壞的設施進行賠償。（法新設檔案照）

    伊朗副外交部長哈蒂柏札德要求美國針對他們炸壞的設施進行賠償。（法新設檔案照）

    2025/06/25 19:22

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美軍22日直接介入以伊衝突，對伊朗3處具戰略價值的核設施發動空襲，造成嚴重破壞，引發國際關注。伊朗副外交部長哈蒂柏札德（Saeed Khatibzadeh）昨天（24日）公開表示，華府必須對他們炸壞的伊朗設施進行賠償，德黑蘭當局將就此事向聯合國尋求協助。

    美軍22日開展「午夜之錘行動」（Operation Midnight Hammer），出動7架B-2轟炸機，向伊朗投放總計14枚GBU-57巨型鑽地彈，其中有12枚用於攻擊福爾多地下核設施，另外2處遭受攻擊的是位於納坦茲（Natanz）和伊斯法罕（Esfahan）的核設施。雖然美總統川普聲稱「完全摧毀」，但具體受損狀況，各界仍在研究評估。

    而伊朗副外長哈蒂柏札德24日接受黎巴嫩「廣場電視台」（Al-Mayadeen）訪問時表示，美國必須為戰爭期間對伊朗設施造成的破壞進行賠償，他們將向聯合國提出抗議並尋求協助，追究美軍打擊伊朗核設施的責任。哈蒂柏札德更指責，美方的午夜之錘行動是「非法侵略行為」。

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