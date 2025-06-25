英航艦威爾斯親王號打擊群 8月訪日靠港

英國「威爾斯親王號」航空母艦打擊群，預計在8月至9日訪問日本。（歐新社）

2025/06/25 18:56

〔駐日特派員林翠儀／東京25日報導〕英國外相拉米才剛在國會答詢中證實未來英艦在南海和台灣海峽將有更多自由航行行動，日本防衛省今天就宣布英國「威爾斯親王號」（HMS Prince of Wales）航空母艦打擊群預定今年8到9月間到日本靠港。這是繼2021年9月伊麗莎白女王號航艦之後，英國航艦再次訪日靠港。

這次預定到日本靠港的航艦打擊群，除了領軍的航艦威爾斯親王號、英國海軍防空驅逐艦「無畏號」（HMS Dauntless）之外，還有挪威海軍反潛巡防艦「羅亞爾阿蒙森號」（HNoMS Roald Amundsen）。

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訪日期間，威爾斯親王號將靠港駐日美軍橫須賀海軍基地和東京國際郵輪碼頭，無畏號將造訪日本海上自衛隊橫須賀基地，羅亞爾阿蒙森號將造訪海上自衛隊橫須賀基地和東京國際郵輪碼頭。

威爾斯親王號領軍的航艦打擊群是在今年4月下旬從英格蘭啟程，對印太區域展開行動部署，威爾斯親王號搭載有最尖端的匿蹤戰機F35B，為英國海軍最先進的航艦。在長達近8個月的部署任務中，有2500名海軍、592名空軍和900名左右的陸軍參加，打擊群將透過軍事作戰、訪問與30多國合作，並與美國、印度、新加坡和馬來西亞等國進行操演。

英國海軍巡邏艦「史佩艦」（HMS Spey）本月18日通過台灣海峽，這是英艦繼2021年以來相隔4年再次通過台海，事實上，史佩艦是英軍常駐印太地區的兩艘軍艦之一，這次通過台海也是配合威爾斯親王號抵達印太地區的時機。威爾斯親王號在23日抵達新加坡。

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