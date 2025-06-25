太空傳來神秘強烈電波訊號 竟是報廢逾50年衛星「死後放電」

NASA在1960年代的中繼衛星中繼1號。示意圖。（取自NASA網站）

2025/06/25 18:55

〔編譯管淑平／綜合報導〕去年澳洲「平方公里級陣列探路者（ASKAP）」無線電波望遠鏡探測到不明的「快速電波爆發（FRB）」，持續僅不到30奈秒，但是訊號十分強烈，一直令天文學家不解。現在澳洲研究團隊解開這個謎團：原來是一個已報廢的通訊衛星發出的訊號。

根據英國《獨立報》和科學新聞網站Phys.org 23日報導，去年6月13日探測到的這個快速電波爆發，訊號強度足以壓過當時來自太空的其他訊號，天文學家原本以為，一如過去所探測到的這類活動訊號，是源自遙遠宇宙的某個天體。但是澳洲聯邦科學與工業研究組織（CSIRO）、科廷大學等多個機構研究人員，進一步分析卻發現，這個訊號源頭就在附近，是位於近地軌道，1964年升空、1967年報廢的美國國家航空暨太空總署（NASA）「中繼二號（Relay 2）」實驗通訊衛星。

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研究人員13日在論文預印本發布平台arXiv，發表這份研究報告指出，比對訊號強度和時間後發現，當時該枚衛星正好從望遠鏡上空掠過，因此使得探測到的訊號十分強烈且清晰。

「中繼二號」運作一年多後，兩具轉頻器中的一具就故障，1967年另一具也故障，從那之後這枚衛星就一直未再發出任何訊號，直到去年。研究團隊認為，去年發出這波強烈脈衝，並非這枚衛星「起死回生」，更有可能是衛星上累積的靜電達到一定程度後放電，過去也曾在其他失效探測器上紀錄到類似放電現象；另一種可能是被微隕石撞擊，釋放出非常小的電漿團，因此產生電波訊號。

這項發現可為天文學界研究來自太空的訊號，提供新的工具，以及監測報廢衛星的可能新方式，也提醒觀測天體物理瞬閃活動，可能的假訊號來源。

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