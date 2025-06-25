泰國大麻合法化轉彎！新規將禁娛樂用 未來只限醫療用途

未來泰國娛樂用大麻將全面遭禁，外國旅客需出示處方才可購買。（法新社）

2025/06/25 21:25

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕泰國大麻政策轉彎！泰國公共衛生部長宋薩（Somsak Thepsutin）24日簽署命令，將全面禁止娛樂用大麻，未來只限醫療用途，購買時須出示醫師處方與診斷證明，否則屬違法行為。

綜合泰媒報導，這項新規定由宋薩親自簽署，目前尚未宣布生效日期，但未來將把大麻重新列為毒品。這代表2022年除罪化以來在泰國街頭隨處可見的「大麻商店」未來將全面受限，娛樂性吸食不再合法，僅留醫療用途。

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宋薩坦言，過去開放政策缺乏配套，導致全國出現上萬間無醫療監督的大麻商店，引發社會亂象。他表示，新規將要求販售店家搭配醫療專業人員，每月接受稽查，違規兩次將吊銷執照。他也強調目前政府已完成民意徵詢，多數民眾支持加強管制。

泰國傳統及替代醫療部表示，政府會設置過渡期，讓商家與使用者有緩衝時間可以調整，未來詳細規範仍待政府公布；但可以確定的是，若新命令生效，未來除商家須取得醫療相關執照外，購買者也需出示醫師處方與診斷證明，且所有交易資訊都必須回報主管機關。

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